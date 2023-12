Revelan identidad de presuntos autores del asesinato de joven de 19 años en Trinidad

Familiares del joven César Alejandro, asesinado este fin de semana en Trinidad, Sancti Spíritus, revelaron la identidad de dos de los presuntos autores del crimen y exigen a las autoridades cubanas que se haga justicia.

Daismany Palacio, tío de la víctima de solo 19 años, compartió en su perfil de Facebook fotos de dos individuos supuestamente implicados en el homicidio de su sobrino, y aseguró que uno de ellos fue el que lo apuñaló en el estómago mientras otros cuatro lo aguantaban para que no pudiera defenderse.

Captura de Facebook/Daismany Palacio

Palacio, residente en Dallas, Estados Unidos, aseguró que “el del pañuelo azul fue quien lo mató y los demás lo acorralaron y lo aguantaron para que lo mataran. Son tan cobardes que no tuvieron el valor de pelear a las manos”.

En su encendida publicación, el tío de la víctima condenó la cobardía de los autores del asesinato y afirmó que no descansará un minuto hasta que se haga justicia.

“Espero que ellos sepan que César no está solo y que voy a pedir justicia hasta el final... Sus caritas no se me van a borrar de mi cabeza, para que sepan partidas de cobardes (…). Ustedes son unas put**** que no tienen el valor de pelear a las manos, mira cuántos contra uno...”, arremetió Palacio contra los asesinos de su sobrino.

En publicaciones anteriores en Facebook, el hombre precisó que el crimen ocurrió durante la Fiesta de la Canchánchara, celebrada este fin de semana en Trinidad, y que César fue atacado por cinco personas, una de las cuales le propinó las puñaladas que terminaron por causarle la muerte, mientras los demás lo sostenían.

“En estos momentos mi corazón está destrozado en miles de pedazos. Hace dos horas acabo de recibir la noticia más mala de este mundo, que mataron a mi sobrino, que era como un hijo para mí (…). Hijo mío, que dios te cuide dondequiera que estés y tu tío te ama con todo su corazón”, expresó.

Captura de Facebook/Daismany Palacio

Palacio cuestionó la actuación de la policía en la fiesta popular, y afirmó que los oficiales están ocupados cuidando a los turistas extranjeros, mientras no protegen a los cubanos.

“¡¿Dónde estaba la policía en ese momento?! Cuidando a los extranjeros, porque más vale un extranjero que nosotros los cubanos, ustedes saben que es así”, dijo en una transmisión directa en la red social, en la que también criticó la presencia de bebidas alcohólicas en esas fiestas, mientras el pueblo sufre una grave escasez de alimentos.

En una publicación en el grupo “Trinidad te recuerda”, el médico Guillermo Ángel Soto del Valle, quien trabaja en el Hospital General de Trinidad, comentó que César Alejandro murió en el salón de operaciones y no pudieron salvarlo. “Por desgracia me tocó verlo fallecer sin poder hacer nada por su vida, pues ya en el quirófano, era tarde”, afirmó.

Las autoridades cubanas no han dado información acerca de este caso ni si han sido detenidos los autores del crimen.

El asesinato del joven espirituano se suma a la ola de hechos violentos y criminalidad que sacude al país en los últimos dos años.

En apenas dos semanas, se han reportado varios hechos de sangre en el país.