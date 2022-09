Padre Kenny se opone al nuevo Código de las Familias: "No creo en el matrimonio igualitario"

El sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado compartió varios videos en sus redes sociales en los que explica por qué se opone al nuevo Código de las Familias y por qué no irá a votar el próximo 25 de septiembre.

"No creo en la ideología de genero, no acepto la autonomía progresiva del menor, no acepto que a personas del mismo sexo se les pueda conceder adoptar un menor de edad, no creo en la gestación solidaria y además no creo en el matrimonio igualitario, sino que creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer", detalló en una directa hecha en su muro de Facebook.

El Padre Kenny, conocido crítico del régimen comunista en la Isla, añadió que no irá a votar en el referendo del próximo domingo porque no confía en el sistema electoral cubano.

El religioso aseguró que en ninguna mesa electoral habrá opositores de otro partido que no sea el Comunista, ni periodistas independientes, ni observadores internacionales, ni nadie que esté en contra del Código y quiera verificar el conteo de las boletas.

"¿El PCC lo va a permitir, cuando sabemos que por expresar su opinión hay más de mil presos políticos en Cuba, presos de conciencia por decir lo que piensan?", cuestionó.

"¿Tenemos realmente libertad de expresión para decir: 'Hubo fraude en esta mesa electoral'? ¿Y quién es el órgano encargado de decir si hubo fraude o no, si procede la denuncia de fraude o no? El órgano encargado, pienso yo, es el Tribunal Supremo. ¿Y ese tribunal no es un brazo más del PCC? ¿Se puede oponer a las directrices del PCC?", detalló.

En otra intervención, el sacerdote, párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque, se dirigió expresamente a quienes alegan que el nuevo Código de las Familias se preocupa por los niños.

"Ahora mismo que estoy haciendo este video estamos en medio de un apagón. Aquí al lado hay una escuela primaria. Yo les pregunto: Con un apagón de 10 de la noche a seis de mañana, ¿Ustedes creen que algún niño puede dormir? ¿Esos niños mañana van a rendir algo en la escuela?", inquirió.

Sobre este aspecto, el Padre Kenny ya se había referido a principios de semana, al denunciar la pobreza y escasez en que subsiste la mayoría de la población.

"Nos dicen que el Código de las Familias busca proteger a los niños. Pregunto: ¿Cómo proteger a los niños del hambre si no hay ni pan liberado? ¿Cómo protegerlos del insomnio y agotamiento que causa una noche de apagón? ¿Cómo protegerlos del adoctrinamiento escolar?", cuestionó en otro video.

En esa ocasión, se dirigió a los miembros de la comunidad LGTBI cubana que aplauden la aprobación del matrimonio homosexual en la nueva legislación.

"Los miembros del grupo LGBT+ solamente tendrán derechos reconocidos en un Código de las Familias mientras no se opongan a la revolución, de lo contrario serán perseguidos, encarcelados, expulsados y maltratados desde las maneras más creativas hasta las más crueles. Recuerden que los se oponen a la revolución no tienen derecho a nada en Cuba, no importa si son heteros o LGBT+", advirtió.

"Si de veras el gobierno comunista está arrepentido de haber perseguido, atacado, encarcelado, expulsado... a los miembros del grupo LGBT+ durante muchos años. ¿Dónde está el comunicado oficial pidiendo perdón por ese proceder?", recordó.

El religioso alabó la posición de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), que emitió una carta en la que rechaza la ideología de género, el matrimonio igualitario, la adopción de hijos por parejas del mismo sexo y el vientre subrogado, entre otros temas que plantea el nuevo Código de las Familias.

"No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ideología de género, que sustenta muchas de las propuestas", sentenció el documento.