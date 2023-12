Cubano residente en Europa: "Fuera de Cuba se pasa más trabajo y les voy a decir por qué"

Un Tiktoker cubano residente en el extranjero echó mano de ironía para argumentar por qué fuera de Cuba se pasa más trabajo que en la isla en materia alimentaria: la variedad y la abundancia abruman.

"Fuera de Cuba uno pasa más trabajo que en Cuba y les voy a decir por qué. Por ejemplo el pan, mira la cantidad de tipos de panes que hay aquí: pan con aceite, sin aceite, pan de arroz, sin arroz, con mantequilla, sin mantequilla...", y así continuó enumerando en TikTok el usuario "No puedo contigo" las enormes diferencias que hay entre vivir en la isla o fuera del país cuando se compra comida.

"En Cuba un solo pan: de yuca. Tú vas y no te duele la cabeza. Lo cogiste y para tu casa", añadió.

A continuación reseñó que lo mismo pasa, por ejemplo, con el papel sanitario.

"Veinte tipos de papel sanitario para al final un solo cul..., para una sola nalga. Es mucho, no sé que tipo de nalga es la mía. En Cuba con periódico y así la nalga lee, la nalga se instruye y sabe lo que está pasando en el país. Aquí se pasa trabajo", concluyó el Tiktoker, su reflexión teñida de sarcasmo.

El cubano pasó de enseñar la estantería de los arroces y las carnes porque es más de lo mismo: dolor de cabeza de tanta variedad.

En el apartado comentarios del video, cientos de cubanos residentes fuera del país manifestaron estar de acuerdo y dieron sus puntos de vista sobre el tema.

"Yo prefiero tener estos problemas"; "El más barato y ya, no se pasa tanto trabajo"; "Uno se ríe pero eso es verdad"; "La primera vez que fui a un mercado fuera de Cuba me bloqueé y me fui. No compré nada"; "Al final me estreso y cojo el primero que se me atraviesa. Siempre me pasa", fueron algunos comentarios.

"Exacto, tanto así que cuando vas a votar solo hay una opción pa', que no le pienses tanto", ironizó un comentarista sobre la falta de pluralidad política en el país.

Es usual que cubanos recién llegados al extranjero alucinen con la variedad de un mismo producto que encuentran en los supermercados.

En febrero de este año se viralizó un breve pero conmovedor video en que una joven cubana recién llegada a EE.UU. no pudo evitar emocionarse al ver una sección entera dedicada a la venta de panes de todo tipo en un supermercado.

“¿Por qué tú lloras?”, le preguntó a la muchacha la persona que la acompañaba. “Allá el pan es con moho”, contestó la joven al borde las lágrimas en referencia a Cuba, mientras señalaba hacia una estantería llena de panes que estaban a la venta en el supermercado.

El video generó cientos de reacciones en redes sociales de cubanos que se sentían plenamente identificados con esa mezcla de sentimientos que produce en los emigrados encontrarse con una realidad tan alejada de la escasez y miseria que se vive en la isla.