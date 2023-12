Cinco estudiantes bajo arresto tras brutal golpiza a otro en secundaria de Florida

Cinco adolescentes fueron detenidos y se enfrentan a cargos por delitos graves en Coral Springs después de golpear brutalmente a un estudiante de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas (MSD) de Parkland el martes.

La policía dijo que los jóvenes fueron capturados por cámaras de seguridad saltando sobre la víctima y golpeando su cuerpo en un estacionamiento del colegio el martes.

La pelea también fue grabada por otros estudiantes que presenciaron el hecho, informó Local 10.

Cuatro de los implicados ya se encuentran bajo custodia, y uno de ellos todavía no ha sido detenido, según confirmaron las autoridades el viernes.

El estudiante agredido sufrió una fractura de cráneo durante el incidente y está siendo tratado en un hospital local.

La policía reveló que la víctima había discutido con algunos de los agresores a principios de la semana y, como medida de precaución, había solicitado a un amigo que lo acompañara al estacionamiento.

Los cinco adolescentes fueron identificados como Jahmeer Beauziel (17 años, de Coral Springs), Caleb Hensley (17 años, de Parkland), Sylvester Hicks Jr (16 años, de Coral Springs), Chinua Leefatt (15 años, de Coral Springs) y Jordan Thompson (16 años, de Coral Springs). Todos enfrentan cargos graves de lesiones.

Según la policía de Coral Springs, todos los acusados asisten a MSD, excepto Leefatt, quien está matriculado en Coral Glades High School. El personal de ambas escuelas identificó a los sospechosos después de revisar las grabaciones.

Aunque todos, excepto Beauziel, estaban bajo custodia el viernes por la mañana, la policía advierte que la investigación está en curso y que podrían realizarse más detenciones.

"La seguridad de nuestra comunidad y nuestras escuelas sigue siendo nuestra máxima prioridad", afirmó la policía en un comunicado de prensa.

"Esta sigue siendo una investigación en curso en la que es posible que se produzcan nuevas detenciones. Queremos asegurar al público que tal comportamiento no será tolerado.", subrayó ese cuerpo de seguridad.

Una mujer reaccionó a este lamentable hecho en redes sociales: "Esto no puede tratarse de gente blanca o negra. Se trata de niños y esos niños todos sangran el mismo color de sangre. Se trata de niños haciendo esto a otros niños. No puedo ver el video probablemente porque soy madre. Y esto me da mucho asco. ¿Quién educó a los niños del gueto? Vamos, debemos ser mejores que esto, quitemos el color de la piel y veámoslo como si fuera el hijo de alguien. Tratemos de no usar palabras absurdas para describir lo que estamos viendo "trailor park" "cabeza de metanfetamina" "ghetto" ¡¡¡estos son niños que piensan que así es cómo se resuelve un problema!!! ¡La escuela, los padres, esas son las personas que han fallado a estos niños! ¡¡Qué triste!!", sentenció.