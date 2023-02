Piden justicia para adolescente cubano que recibió golpiza en una escuela de Miami

Un padre cubano pide justicia para su hijo, quien fue fuertemente golpeado por otro alumno en una escuela del suroeste de Miami-Dade.

En declaraciones a América TeVé el padre del joven, Homero Ortega, dijo que el hecho ocurrió a finales de enero y desde entonces su hijo sufre ataques de pánico.

Su hijo, de 17 años, fue golpeado por otro adolescente que le habría causado varias heridas en el rostro. Comenta que se encontraban en el auditorio de la secundaria Miami Southridge Senior High School, ubicada en la calle 193 y la avenida 114 del suroeste del condado, y no hizo nada para provocar al agresor.

El joven, Kevin Ortega, explicó que no conocía al estudiante que lo golpeó y le provocó varias heridas, una de ellas de siete puntos en la sien.

"Yo estaba sentado en la escuela a la 1:30 y estaba con mis amistades y un muchacho se viró y me preguntó quién le tocó el pelo y yo le dije, nadie te conoce, y a los 15 minutos me dice, vamos a fajarnos, y yo le digo, no, no te conozco y me dio una patada y cuando me paré, el amigo de él al lado le dio una cuchilla y me pincha entre el ojo y la ceja, después me pincho en las piernas dos veces", relató la víctima.

Su padre asegura que tiene al menos cinco heridas, en el rostro, en la rodilla, en la parte del pecho y en la espalda.

Sin embargo, la escuela publicó un comunicado negando que en la pelea estuvieran involucradas armas blancas.

"Yo quiero que se me haga justicia con mi hijo, porque se está acomplejado porque le cortaron la cara. Si se lo hizo a mi hijo, se lo va a hacer a otro", dijo Homero Ortega.

Explicó luego que se reunió con el subdirector de la secundaria y este le dijo que en las cámaras de vigilancia no se apreciaba el uso de la cuchilla. "Es imposible que ningún ser humano con la mano dándole al niño me haya picado tanto al niño en el rostro y en la cara", insistió.

La violencia en las escuelas de Miami-Dade ha obligado a las autoridades del condado a tomar medidas y son frecuentes los llamados a las familias para que fomenten buenas conductas desde los hogares.