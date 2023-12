VIRAL: Altercado entre dos cubanas en supermercado de Hialeah

Dos cubanas, una clienta y la otra cajera, protagonizaron un altercado en un supermercado en Hialeah, según se puede comprobar en un video que se ha vuelto viral en redes.

En las imágenes se escucha cómo una de las mujeres arremetió contra la dependienta, también de origen cubano, a la que retó a salir de detrás del mostrador para "desmoñarla".

"Tírate pa' que tú veas, que tú no estás en Cuba. This is United States of America, baby", gritó visiblemente alterada la mujer.

No está claro qué ocurrió, pero al parecer fue un desencuentro por la colocación de los artículos comprados en la cinta o por la exclusión de algunos de ellos en la compra final.

En todo caso, al calor de lo visto, lo menos importante fue el origen de la discusión, sino cómo fue gestionado el momento por una de las partes.

La empleada reaccionó al menos ante la cámara de forma más calmada que su contraria, que la desafió a salir afuera para fajarse, además de pedir que le cancelaran la compra.

En el apartado comentarios del video -publicado en el perfil de Twitter Cuban Miracle- decenas de cubanos opinaron sobre la penosa escena.

"Por cosas como estas me avergüenza muchas veces decir que soy cubana. Definitivamente entre más lejos estés de esa plebe, mejor. Tanta gente decente y trabajadora queriendo llegar a USA, y esa moj... es la que dejan entrar. PLP. ¡Qué vergüenza!", opinó una comentarista.

"¿Te imaginas salir de una podredumbre de país y sociedad como lo es Cuba, llegar a un país con todas las oportunidades que nunca pudiste imaginar, y tratar a un empleado que te está sirviendo de esa manera? ¡Qué horror!", escribió otra internauta.

"No se han quitado la chancletica todavía"; "Gente que nunca debió venir"; "Por cosas como estas no me he mudado a Florida desde 1979"; "Estos personajes no se acomodan en ningún lugar"; "La chusmería está en su ADN. ¡Qué vergüenza! Nos catalogan a todos por igual", fueron algunas opiniones.

"Jayalía es el tercer mundo y no pienso discutirlo con nadie", sentenció una mujer.