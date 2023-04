Yeny Valdés: "Decidí no compartir escenario con los que callan y apoyan una dictadura"

La cantante Yenisel Valdés, quien durante 16 años fuera la voz femenina principal de la orquesta Los Van Van, advirtió a los promotores de eventos que no está dispuesta a compartir escenario con artistas que callan y apoyan a la dictadura cubana.

"Promotores de eventos, respeto las libertades pero mi gente necesita artistas comprometidos con el dolor que están viviendo. Decidí no compartir escenario con los que callan y apoyan una dictadura. Nada personal ¿ok? Cada quien con su cruz y su dolor….Pero ya saben. ¡No me llamen que no estoy!", escribió Valdés en una publicación en Instagram.

Este mismo miércoles la intérprete, que reside en Estados Unidos desde hace cinco años, compartió en Facebook una foto de tres jóvenes estudiantes y al parecer dos maestras cuyo rostros -con marcado acento de resignación- la cantante calificó como ejemplos de un sistema disfuncional.

"El rostro de un sistema disfuncional, de promesas y sueños rotos, de hegemonía y totalitarismo. El rostro del miedo y del resignado, el rostro del maldito comunismo, que reparte equitativamente la pobreza", escribió Valdés.

"El rostro del fracaso en todo. Nada sirve para nada en mi país. Lo destruyeron todo. Mentira y más mentira. Patria, vida y libertad", concluyó.

(Fuente: Captura de Facebook/Yeny Valdes)

En los últimos meses la cantante se ha manifestado de forma frontal contra el régimen cubano en numerosas ocasiones.

En un extenso texto publicado en sus redes sociales en agosto de 2022, la artista admitió que las protestas del 11J cambiaron su vida y sostuvo que ese sentimiento no hizo más que crecer en ella desde entonces.

Yenisel Valdés ha dicho ser consciente de que puede pagar un peaje alto por sus declaraciones, pero se muestra dispuesta a afrontar el precio.

“No creo ni apoyo ideologías que omitan la pluralidad de criterios. Que exijan a un pueblo por más de sesenta años sacrificios. No somos ratones de laboratorio. Los niños y los ancianos son sagrados. No me sirven las justificaciones. No. Me avergüenza reconocer que lo que somos; lo hemos permitido”, dijo en agosto del pasado año.

Unos meses después, en diciembre, aseguró que sueña con "todo lo que nos arrebataron" a los cubanos y que espera que alguna vez se pueda recuperar ese país anhelado.

En febrero de este 2023 la cantante dijo sentirse triste por la situación crítica que atraviesa el pueblo de Cuba y pidió una vez más el fin del comunismo en la isla.

A principios de 2017 Yeny Valdés anunció que dejaba Los Van Van por motivos personales, tras casarse y fijar su residencia en Estados Unidos junto a su esposo, el músico cubano Erick Barbería.

"Manejamos la posibilidad de seguir con los Van Van yo desde acá [EE.UU.] y en los conciertos me uniría a la banda, pero Cuba no me lo permite, o sea, debo estar viviendo permanentemente en la Habana para que esto fuera posible”, dijo en su momento.

Graduada de Dirección Coral en la Escuela Provincial de Artes de Pinar del Río, Yeny Valdés llegó al panorama musical cubano en 1997, cuando formó parte de la orquesta NG La Banda, junto a José Luis Cortés “El Tosco”.

Cuatro años después, en el 2001, Juan Formell le propuso ser parte del llamado "Tren de la música cubana", oferta que Yeny no rechazó. La intérprete, poseedora de una potente y melodiosa voz, triunfó junto a la popular orquesta en escenarios de todo el mundo durante 16 años.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.