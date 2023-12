Díaz-Canel justifica la crisis en Cuba: "Si se levanta el bloqueo aquí hay una tonga de soluciones"

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que “si se levanta el bloqueo aquí hay una tonga de soluciones”, a pesar de admitir que el gobierno que encabeza también ha cometido errores que han llevado a privaciones y carencias que definen la existencia cotidiana del cubano.

“La principal problemática que afecta la condición que tiene el país y hay gente que lamentablemente no lo quiere entender así y no lo ven y se creen que es un recurso manido, que es una apelación que hacemos para justificarnos (es) el bloqueo”, dijo el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) ante los diputados reunidos previo al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, en su X Legislatura.

“Si ustedes me dijeran se levanta el bloqueo, aquí hay una tonga de soluciones”, espetó el dirigente achacando la crisis sistémica del régimen cubano a la política promulgada desde Estados Unidos.

Con todo un país en ruinas y lleno de personas desesperanzadas, Díaz-Canel arremetió contra el bloqueo, como causa principal de los males que se viven en la isla.

“Insisto nosotros no estamos viviendo las condiciones de bloqueo que vivíamos anteriormente, estamos viviendo un bloqueo recrudecido, y yo solo les pido que comparen como vivía el país con bloqueo antes del primer semestres de 2019 y como hemos vivido después del segundo semestre del 2019”, afirmó el dirigente.

Díaz-Canel explicó lo que ha significado para Cuba la aprobación de “las 243 medidas que fortalecieron y que recrudecieron el bloqueo”, como lo calificó.

“Antes de recrudecer las medidas a nosotros nos entraban remesas en cantidades importantes, en miles de millones de remesas. Teníamos créditos de un grupo de países, nos llegaba un combustible estable de un país amigo con el cual compensábamos eso con una factura de servicios médicos”, refirió sin mencionar por ninguna parte de su discurso la palabra autoproducción que es la principal garante de un economía no dependiente.

En este sentido, admitió que “no ha habido toda la divisa para poder cumplir los compromisos, honrar los compromisos y además comprar lo poco de combustible y de alimentos con lo que estamos tratando de sostener al país porque no da para mucho más el dinero que nosotros ingresamos, que es lo que somos capaces de generar”.

El gobernante, además, dedicó unos pequeños minutos para referirse a errores cometidos desde la esfera gubernamental.

“Ahora, otro grupo de problemas tiene que ver con errores que hemos cometido. Con errores que hemos cometido. Y que nos han provocado un grupo de distorsión. Y yo no voy a justificar los errores, los estamos reconociendo. Como ya yo dije en una entrevista, los vamos a discutir. Y estamos haciendo un llamado, lo hicimos en el Pleno, con las organizaciones de base del partido, y después con todas las estructuras institucionales. Vamos a discutir nuestros errores, pero sobre todo para proponer cómo los vamos a superar”, indicó sin hacer propuestas claras sobre sus referencias.

Las palabras de Díaz-Canel suceden en un momento en que su Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, admitió que el país cerrará 2023 con un incremento de la inflación entorno al 30%.

Gil, que presentó una serie de datos ante los diputados de la propia Comisión, motivó la intervención del presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, que señaló un estancamiento de la economía cubana.

“¿Qué es lo que nosotros aspiramos a cerrar este año en la economía? y ¿qué es lo que vamos a aspirar plantearnos el año que viene?”, preguntó Lazo a los diputados.

Días antes, durante el VII Pleno del Comité Central del PCC, el régimen cubano reconoció el fracaso de la llamada “tarea ordenamiento” y se marcó un nuevo rumbo en su política económica, encaminado a conseguir la “estabilidad macroeconómica”.

Fragmento de la palabras de Miguel Díaz-Canel en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, La Habana, 18 de diciembre de 2023

"Y todavía queda mucho por discutir en estos días, más el debate que habrá en la propia Asamblea cuando Alejandro presente el informe y además también se explique un poco más las medidas que queremos implementar y que tienen que ver con todo el análisis colectivo, con todo lo que se ha escuchado de criterios provenientes de diferentes fuentes, con toda la complejidad del país, en qué medida, en qué momento, cómo se aplican, cuáles pueden ser los impactos, porque las cosas son mucho más fáciles de diagnosticarlas, explicarlas, pero es muy difícil aplicarlas. Aplicarlas para que no haya distorsiones y aplicarlas para que no se nos compliquen más las cosas. Por una razón sencilla, aunque hay tres tipos de errores o tres tipos de problemáticas, a mi modo de ver, en la situación que estamos viviendo, la principal problemática que afecta hoy la situación que tiene el país y hay gente que lamentablemente no lo quieren entender así y no lo ven y se creen que es un recurso manido, que es una apelación que hacemos para justificarnos el bloqueo."

"Y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para superar el bloqueo siguiendo ese bloqueo recrudecido, porque si ustedes me dijeran, se levanta el bloqueo, aquí hay una tonga de soluciones. Lo que pasa es que la principal causa y el principal problema que tenemos que enfrentar no se levantan. Entonces, hacer todas las cosas sin poder eliminar la causa fundamental que nos afecta. Yo creo que nosotros tenemos tres tipos de problemas y voy a tratar de explicarles un poquito, algunos de ellos y sobre todo la perspectiva. El principal problema es el bloqueo. Insisto, nosotros no estamos viviendo las condiciones de bloqueo que vivíamos anteriormente. Estamos viviendo un bloqueo recrudecido. Y yo solo les pido que comparen cómo vivía el país con bloqueo antes del primer semestre del 2019 y cómo hemos vivido después del segundo semestre del 2019. ¿Qué fue lo que cambió? Todavía en el 2019 no había COVID. Y si había crisis multidimensional en el mundo, reconocido eso."

"¿Qué fue lo que cambió para Cuba? Bloqueo recrudecido. Las 243 medidas que fortalecieron y que recrudecieron el bloqueo recrudecido. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió para Cuba? Bloqueo recrudecido. Las 243 medidas que fortalecieron y que recrudecieron el bloqueo recrudecido. Entre ellas unas que son muy significativas. Una es la aplicación del capítulo 3 de la Ley Helms-Burton que nadie la había aplicado. El título 3 de la Ley Helms-Burton tiene una enorme implicación. La persecución financiera que hay sobre este país es tremenda. Y la persecución energética que hay sobre este país es tremenda. A tal punto que nosotros a veces hemos tenido buques con alimentos que cuesta trabajo que llegan al país con alimentos en nuestros puertos y no hemos tenido el dinero para poder pagarlos. Y por eso la canasta la tenemos quedado fracturada a veces porque el barco de arroz no se ha podido pagar o porque no sale de puerto si no adelantamos. Y uno dice no porque es que son unos despreocupados, no quieren pagar. No, no, porque no hemos dispuesto el dinero. No hemos dispuesto el dinero."

"Porque aquí hay mucha gente que dice no porque ustedes los pagos retenidos, eso, porque ha existido pagos retenidos, porque no ha habido toda la divisa para poder cumplir los compromisos, honrar los compromisos y además comprar lo poco de combustible y de alimento con lo que estamos tratando de sostener el país porque no da para mucho más el dinero que nosotros ingresamos, que es lo que somos capaces de generar. Porque a nosotros, compañeros, nos cortaron todas las fuentes de financiamiento. Yo tengo un esquemita por ahí. ¿Qué pasaba antes de recrudecer las medidas? Antes de recrudecer las medidas, a nosotros nos entraban remesas en cantidades importantes, en miles de millones de remesas. Y nosotros teníamos créditos de un grupo de países. Nos llegaba un combustible estable de un país amigo con el cual compensábamos eso con una factura de servicios médicos. Por lo tanto, nos daba dinero para hacer inversiones, nos daba dinero para hacer importaciones que nos permitían mantener en suma las principales producciones de bienes y servicios y también para ofertar un grupo de producciones a la población. Podíamos comprar en tiempo la canasta, podíamos honrar los compromisos de deuda, podíamos tener en las cuentas de divisas, las que tienen que ver con pagos retenidos y eso, podíamos tener aseguradas esas cuentas de divisas, podíamos poner divisas en un mercado cambiario legal, teníamos las tiendas abastecidas con determinados abastecimientos, entonces había desarrollo económico, había desarrollo social, sosteníamos los programas fundamentales y todo eso se cortó de golpe cuando aplicaron esas medidas."

"Ni remesas, ni divisas, ni turismo, nos costó mucho trabajo exportar, entonces ni teníamos para poner la mercad... Todo el mundo dice, tienen que abrir el mercado cambiario, nosotros estamos claros que tenemos que tener el mercado cambiario legal. Ahora lo que pasa es que para poner un mercado cambiario legal que de verdad sea el que predomina, ¿qué es lo que hace falta? Divisas, sino que tú vas a cambiar, sino que vas a cambiar. ¿Y qué te pasa cuando uno tiene divisas para ponerla en el mercado cambiario legal? Y sobre todo cuando ahora las remesas no entran por nosotros, hay un mercado cambiario legal. Y tú dices, bueno, pero si lo atraemos hacia el mercado cambiario legal, la gente, ¿no? Mientras no hay una oferta de bienes y servicios en moneda nacional amplia, ¿qué sentido tiene? Que una persona vaya con sus dólares al mercado cambiario legal a vender sus dólares por pesos cubanos cuando con los pesos cubanos no tiene que hacer. Son todo un grupo de madejas. La economía, todas las variables tienen... Y así cuando tú las diagnósticas y ves toda la relación que tienen estos procesos, así también cuando vas a aplicar una medida la tienes que analizar. Porque cuando mueves una, se te mueven todas las otras. Y aquí todo el mundo casi está de acuerdo que hay que subir el precio del combustible, porque somos un país sin combustible. Y vendemos el combustible tal vez más barato del área, uno de los más baratos del mundo. ¿De acuerdo?"

"Pero cuando le subamos el precio al combustible van a subir algunos servicios y algunos precios. El particular que tiene que comprar combustible a más precios enseguida va a buscar la justificación para subirle el precio al transporte. Y el productor agropecuario que tenga que comprar diésel a un precio más alto le va a querer subir el precio a los alimentos. Y sin embargo todos estamos de acuerdo con la medida. Todos estamos de acuerdo con la medida hasta... Y si aparezca que un producto cuesta un poquito más o un poquito menos. Por eso yo decía en el pleno, el tema de las medidas, además las vamos a discutir en la asamblea para poder tener un debate colectivo. Son medidas que hay que aplicar ya porque están todos estos desbalances macroeconómicos, pero todas las tenemos que aplicar en su conjunto de manera adecuada, siempre teniendo una medida hacia alguien, hacia las personas que pueden ser más afectadas, con cada medida."

"Nosotros siempre tenemos que ver cada medida que vamos a aplicar, cómo afecta a las familias y a las personas que están en situación de más vulnerabilidad. Cómo afecta a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Cómo afecta a las personas de la tercera edad. Ir buscando mecanismos que nos permitan proteger para que no nos crezcan las desigualdades sociales, para que las afectaciones no... Porque todas de inmediato provocan determinadas implicaciones, pero a la larga que hacen, ordenan. Y si no las... Si no las aplicamos, siguen creciendo las desproporciones y no tenemos ninguna acción correctiva para poder ordenarlas. Ese es uno de los conceptos que hay que defender cuando discutamos toda esta."

"Pero bueno, seguir centrado en la lógica de lo que quería explicar. Están esas medidas del bloqueo. Y sobre todo, sobre todo, cuando en enero del 2020, Trump, cuando le quedaban ocho o nueve días para abandonar la presidencia, para entregar la presidencia de Estados Unidos, nos incluyó en una presidencia de Estados Unidos, nos incluyó en una ley, la lista de países terroristas. Ahí todo el mundo te cierra. Eso lo hemos explicado miles de veces. ¿Qué país en el mundo puede funcionarse en crédito? ¿Ustedes creen que un país se puede desarrollar o puede trabajar con cuenta corriente? Que es como trabajamos nosotros. O sea, ¿qué nos entró y en qué lo repartimos? Cuando la lista de lo que hay que repartir, lo que hay que asegurar, es mucho más grande que lo que entró. En el mundo, todo el mundo trabaja con crédito. Y con préstamo. Y ustedes se creen que los únicos que nos demoramos en pagar o incumplir en el mundo, todo el mundo debe. Y todo el mundo tiene cuentas vencidas también. ¿Cuál es el país que más dinero debe en el mundo o que tiene las deudas más grandes en el mundo? Lo que pasa es que a nosotros nos aplican las que no le aplican a nadie. Ustedes deben, pero ustedes no tienen crédito. Ustedes no tienen crédito. Ustedes están en una lista de países que supuestamente, supuestamente apoyan el terrorismo. A tal punto, nosotros tenemos que hacer maravillas a veces para mandarle la divisa con la que tiene que operar una embajada nuestra en cualquier país. Porque ningún banco de ese país quiere operar con la embajada cubana. O sea, son realidades nuestras nada más. Eso no le pasa a más nadie en el mundo. Sí, porque las embajadas nuestras en el exterior tienen que pagar combustible, tienen que pagar la vivienda, tienen que pagar un grupo de cosas. Y eso es en divisa. Y hay que mandárselo. Ellos la generan, pero tiene que estar en un banco, si no, ¿cómo operan? Y pasan por todas esas cosas. Esa sí es la medida. Ahora depende de nosotros de eliminar eso. ¿No?

¿Nos vamos a rendir? No. Entonces tenemos que tomar otras medidas, teniendo esa que es la fundamental, para sobrepasar ese incluso recrudecido con otras acciones nuestras. Eso es otra cosa en la que estamos claros, que yo creo que tenemos que compartir, porque si no, no sabemos por dónde viene la vida. Pero bueno, ese es un tipo de problema. Los problemas del bloqueo, que no son pocos. Y ahí están las cuentas. Yo les pido a los diputados que se remitan a las cifras que da el último informe que se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas de lo que afecta el bloqueo. Son más de 15 millones diarios, ¿no? Eran 15 millones diarios. Empezaban por 12, ahora por 15. Llevaban por 15 millones diarios que se afecta a la economía cubana. Y está el cálculo también de cuánto hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido afectaciones al bloqueo. Esa es la otra lectura. ¿Qué era este país? ¿Qué fuera este país sin haber durante 60 años haber sido sometido al bloqueo más largo en la historia de la humanidad? Con todo lo que ha hecho este país en materia de justicia social.

¿Qué hubiera logrado? ¿Qué hubiera logrado? Ahora, otro grupo de problemas tiene que ver con errores que hemos cometido. Con errores que hemos cometido. Y que nos han provocado un grupo de distorsión. Y yo no voy a justificar los errores, los estamos reconociendo. Como ya yo dije en una entrevista, los vamos a discutir. Y estamos haciendo un llamado, lo hicimos en el Pleno, con las organizaciones de base del partido, y después con todas las estructuras institucionales. Vamos a discutir nuestros errores, pero sobre todo para proponer cómo los vamos a superar. Pero también la madeja de errores que se pueden cometer es porque se tienen que tomar las decisiones en situaciones muy adversas. Muy adversas. Muy adversas.

¿Alguien duda de que aquí había que tomar la decisión de abrir el sector no estatal? Y nuevas formas de gestión en el sector no estatal. ¿Alguien cree que eso no se debió hacer? Eso había que hacerlo. ¿Dónde se iban a emplear las miles de personas? ¿Qué hoy en día se está haciendo? ¿Qué hoy están en formas no estatales? Cuando hoy la actividad económica estatal tiene restricciones por todas estas cosas que hemos hablado. ¿Podríamos subsidiar a tanta gente?

¿Podríamos desaprovechar la capacidad de ellos? Ahora, ¿dónde se cometió el error? Que se abrieron esas nuevas formas de gestión estatal, no con toda la regulación clara. Y no con toda la regulación clara. Todas las normas, con todos los procedimientos claros y precisos. Para que no existieran desviaciones. Las reglas del juego claras. Para que respondieran a los intereses que habíamos planteado. Que es lo que está en el modelo económico y social. Que el sector no estatal es un complemento del sector estatal. Porque además, eso estaba reconocido en los documentos que habíamos aprobado en los últimos congresos del partido. Las reglas tenían que estar claras. Los límites, las posibilidades. La manera en que hacer las cosas. Y el no haberlo hecho, también había la urgencia de que había que abrirlas. Porque si no, ¿qué hacíamos? Ahora eso hay que rectificarlo, eso lo podemos rectificar. Se está estudiando después de un tiempo, de dos años, cuáles desviaciones tenemos y cómo se puede rectificar y ordenar. Ahora yo también digo, los culpables de las distorsiones son son los representantes del sector no estatal. Donde quiera que haya una violación del sector no estatal, hay una entidad estatal que no cumplió lo que tenía que cumplir. Donde una entidad estatal cedió un almacén o un inmueble para la actividad no estatal y no fue transparente, no lo sometió a ver cuántos eran los que aspiraban a hacer un proceso de concurrencia o como se le llame eso, ¿quién cometió el error, la forma no estatal o el Estado? O la institución estatal o la empresa estatal. Cuando no se le han cobrado los impuestos que tienen que hacer, ¿quién lo ha hecho mal? ¿Lo han hecho mal los dos? El que no ha sido honesto y el que tampoco ha insistido en lo que tiene que cobrar.