Lenier Mesa se pone romántico y estrena "Se acabó el amor" junto al dominicano Bulin 47

Lenier Mesa está en modo romántico, este martes el cantante estrenó junto al dominicano Bulin 47 “Se acabó el amor”.

La colaboración entre los artistas es una historia de despecho y desamor que describe la experiencia desgarradora de muchos amantes que han pasado por una ruptura.

“Aquí les dejo esta pieza otro level. Cuba y República Dominicana. Disponible ya en YouTube”, anunció Lenier en su perfil de Instagram junto a un fragmento del videoclip.

“Ya ni el dinero ni la fama me importa si no te tengo mi vida se me acorta `Se acabó el amor´ disponible en YouTube”, escribió Bulin 47 en su Instagram utilizando una frase de la letra de la canción.

En apenas siete horas el video en el canal de Bulin 47 en esa plataforma ya superaba las 48 mil reproducciones en YouTube.

Este no es el primer junte musical entre ambos artistas, hace unos meses lanzaron “Wapae” en compañía de Tekashi 6ix9ine y Ángel Dior, un tema que fue todo un exitazo.

Este martes Lenier estuvo de estreno doble, pues también salió su colaboración con el mexicano C- Kan, “Duele”.