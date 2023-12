Madre cubana pide justicia por asesinato de su hija en Florida

La cubana Alfreda Morejón pidió a las autoridades estadounidenses no dejar impune el asesinato de su única hija, la joven Darlenes Campos Morejón, quien murió tras ser brutalmente golpeada por su esposo en noviembre de 2022.

En una publicación de Facebook Morejón publicó imágenes de los supuestos autores del crimen de la cubana de 32 años, quien era residente en la ciudad de Kissimmee, Florida.

Asegura que su hija fue víctima de violencia doméstica y falleció a causa de una hemorragia cerebral luego de que su esposo, el cubano de 32 años Víctor Manuel Semanat González, un judoca y karateka, la golpeara durante dos días consecutivos.

Publicación en Facebook

Dice que el crimen fue posible gracias a la complicidad de dos personas: Yadira Veitía González, quien decía ser amiga de la víctima, y Julieta Camejo, la casera que le rentaba un departamento.

Ambas "son cómplices de este asesinato, le negaron auxilio médico, la dejaron morir. Ellas callaron, encubriendo al esposo. Mintiéndoles al 911", subrayó.

Supuesto agresor. Alfreda Morejón

Desde el pasado año esta madre ha pedido que se investigue el crimen y se enjuicie a todos los culpables del asesinato de su hija.

En una directa de Facebook el pasado año Morejón explicó que su hija la llamó y le contó la violencia que sufrió durante dos días a manos de su victimario, y que le dolía la cabeza.

El hombre, en lugar de llamar al 911 dejó pasar casi 24 horas, y cuando la ambulancia llegó ya era tarde, explicó la madre.

Publicación en Facebook

En emotivos post habla con ella y le dice que "me encantaría decirte cuantas veces he sentido no poder más, pero que tus bellos recuerdos me dan la fuerza para volver a levantar la cara y seguir. Quisiera que sepas lo orgullosa que me hace sentir el haber sido parte de tu vida, me encantaría decirte que a pesar de la enorme distancia sigues estando tan presente en mi vida", dijo en uno de ellos.

Recientemente otras dos cubanas fueron asesinadas en Florida.

La víspera familiares y amigos de las cubanas Irisbel Cartalla (50 años) y su hija Isbelsy Olivera (22 años), asesinadas el pasado 13 de diciembre en un departamento de Miami, se reunieron en la noche del martes para despedirlas antes de repatriar sus cuerpos a la isla.

Ambas fueron asesinadas por el exnovio de la joven.