Cubana I-220A sale voluntariamente de EE.UU. y regresa a Cuba por esta razón: "Lo siento mucho"

Una joven cubana identificada como Diana Fonseca, portadora de un formulario I-220A, anunció en su cuenta de TikTok el pasado 23 de mayo que había decidido salir voluntariamente de Estados Unidos, y días después regresó a Cuba, según confirmó la propia creadora de contenido en sus redes sociales.

En el video publicado en su perfil de TikTok, Diana explicó que enfrentaba tres opciones que consideraba igualmente dolorosas: permanecer detenida sin poder ver a su hija, esperar una deportación formal, o irse voluntariamente por su cuenta.

Eligió la tercera.

«Es eso o que me metan en una cárcel sin ver a mi hija», declaró Diana en referencia a las circunstancias que la llevaron a tomar esa decisión.

La joven tenía una audiencia migratoria programada aproximadamente tres meses después de la fecha del video, pero optó por no esperar.

En el video, Diana aclaró que no pretendía orientar a nadie sobre qué camino tomar. «Yo no soy quién para aconsejarle a nadie qué decisión tomar, si irse o quedarse, cada persona tiene que ver qué riesgos está dispuesto y qué no», señaló.

También instó a sus seguidores a informarse por cuenta propia: «Investiguen, busquen criterios de diferentes personas, no se queden con un solo criterio».

Diana reconoció haber estado ausente de las redes sociales en los días previos. «No me he sentido muy bien anímicamente», admitió, antes de agradecer a quienes se habían preocupado por ella.

El caso de Diana se suma al de otras madres cubanas con I-220A que han tomado decisiones similares ante la creciente presión migratoria en Estados Unidos.

El formulario I-220A es una Orden de Libertad Bajo Supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que permite a un migrante estar fuera de custodia mientras su caso avanza ante un juez de inmigración, pero no otorga estatus legal, no equivale a parole y no garantiza acceso a la Ley de Ajuste Cubano.

Desde el inicio de la administración Trump en enero de 2025, ICE intensificó las citaciones y detenciones de personas bajo este formulario. En marzo de 2025, al menos 18 cubanos con I-220A fueron detenidos en el sur de Florida al acudir a citas de supervisión.

En mayo de 2026, un cubano con I-220A fue deportado y denunció torturas al regresar a la isla, lo que ilustra los riesgos que enfrentan quienes no logran regularizar su situación antes de ser expulsados.

La salida voluntaria puede evitar una orden formal de deportación, pero no garantiza un regreso legal futuro a EE.UU. si el caso no se cierra correctamente ante un juez de inmigración. Una deportación formal, en cambio, activa una prohibición de reingreso de al menos 10 años.

El debate judicial sobre el estatus del I-220A sigue abierto: el futuro de los cubanos con I-220A podría cambiar tras audiencias pendientes en distintos circuitos federales, aunque hasta ahora ningún tribunal ha resuelto el fondo de la cuestión.

«Yo simplemente estoy contando algo que me está sucediendo, mi historia es basado en mi proceso y solo lo estoy documentando porque sé que muchas personas se sienten identificados o están pasando por situaciones similar a la mía», concluyó Diana en su video.