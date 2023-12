Hermano de cubana desaparecida en La Habana: "Recibí llamada de México pidiendo un rescate"

Yoandri Marín, hermano de una joven cubana que se encuentra en paradero desconocido en La Habana desde el 14 de diciembre, informó en redes sociales que la familia continúa sin tener noticias certeras de su familiar, aunque asegura que incluso recibieron una llamada telefónica de México pidiendo un "rescate".

En su desesperación, el familiar de la joven ha llegado a contemplar la posibilidad de que haya salido del país, aunque cree que la llamada de México fue un intento de "estafa".

"Necesito saber si de alguna forma ella salió del país. Recibí una llamada de México pidiendo rescate. Ahora hace como 30 minutos me llamaron de aquí de Cuba que la vieron por La Lechera, en El Cerro. Seguimos averiguando. Por favor si alguien la ve no dude en llamar. Parece que lo de México es una estafa. No sé cómo la gente puede jugar con el dolor de una familia", escribió Marín en Facebook este jueves.

Dijo también que lo llamaron como tres personas para decirle que la vieron por El Cerro, municipio en el que siguen buscándola de forma activa.

"Visitamos hospitales y estaciones de policía y nada aún", acotó.

"Si alguien la ve, por favor llámenme urgentemente al teléfono 54291630 o mejor aún la agarra de la mano y llama a la policía y seguidamente a mí, que iré en cuanto pueda. Necesitamos encontrar a mi hermana lo antes posible. Ya lleva una semana desaparecida", añadió.

Yoandry también volvió a insistirle a las amistades de su hermana que si alguien sabe algo, que no dude en llamar.

Captura de Facebook/Yoandri Marín

Fue el martes de esta semana que Yoandri Marín pidió ayuda para encontrar a su hermana, Karildi Marín, de quien no se sabe nada desde el jueves de la pasada semana, día en que salió a una fiesta.

En una de sus publicaciones sobre el tema Marín indicó que ha informado a dos unidades de policía sobre la desaparición: La de El Capri y la de El Cerro, aunque no precisó si alguna de las dos se han implicado directamente en la búsqueda.

Hasta el momento el denunciante no dio detalles relativos a la edad o la ropa que vestía en el momento en que salió de su casa por última vez la joven, quien es madre de una niña pequeña.

El hecho de que la joven haya sido presuntamente vista en más de una oportunidad en los últimos días por diferentes zonas de El Cerro -La Lechera o la Esquina de Tejas- ha desconcertado a varios internautas, que empiezan a preguntarse si se trataría de una desaparición voluntaria.

Los reportes de cubanos en paradero desconocido son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda a través de las redes sociales para obtener información, ello en medio de un contexto de creciente violencia en el país.