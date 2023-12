VIRAL: La bonita sorpresa de India Martínez a una cantante callejera en Sevilla

La cantante española India Martínez paseaba por el centro de Sevilla en la noche de este sábado cuando se encontró a una artista callejera cantando su canción "90 minutos".

Emocionada por el descubrimiento, la artista cordobesa no dudó en acercarse a la joven y hacer un dúo con ella. El hermoso video, publicado por la propia cantante en sus redes sociales, se ha viralizado en las últimas horas.

"Voy paseando por Sevilla esta noche junto a mi familia, me paro a echarme una foto con mi hermana y, de repente, escucho a una chavala cantando 90 minutos, con una voz preciosa, en la calle sola y me entraron muchas ganas de arroparla un poquito con mi voz. Me acerqué a ella y pasó esto", explicó la cantante en sus redes.

"Cuanto más me acercaba a ella más fuerte me latía el corazón. Me puse a cantar con ella y cuando levante la mirada había un gran corro de gente con nosotros aplaudiendo. Así es la música y la magia de la Navidad. Mucha suerte, sigue luchando bonita mía", concluyó la intérprete.

La joven, llamada Rosa Valdivia, no tardó en agradecer a través de Instagram el inesperado encuentro.

"Muchas gracias por cantar ese ratito conmigo, ha sido mi mejor regalo de Navidad. Ha sido un placer cantar esta canción con una voz tan bonita como la tuya", escribió.

Captura de Instagram/Rosaavaldivia

La hermosa anécdota ha traído de vuelta la importancia del apoyo y el reconocimiento en la industria musical, especialmente para los artistas jóvenes.