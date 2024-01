El hermoso mensaje de Limay Blanco a su esposa Glenda

En medio de los preparativos para las celebraciones de fin de año, el humorista cubano Limay Blanco hizo un alto para dedicar un tierno mensaje a su esposa Glenda y acallar de una vez las dudas que ella pueda tener sobre los sentimientos de él.

"Todos los días me preguntas lo mismo: Te voy a hacer este video para cuando tú lo veas, ya no me preguntes más. Yo amo, yo te quiero, yo te amo y te quiero....", dijo Limay en un video que publicó en Instagram con la presencia de Glenda, quien no paraba de reír.

"Cada vez que tú quieras preguntarme eso tú vienes a este video y lo ves. Te amo y te quiero todos los días de mi vida...", añadió el humorista que echó mano de su gracia habitual para sumar espontaneidad a su acto público de reafirmación amorosa.

"Yo te amo más, mi amor", escribió la propia Glenda en la publicación, que fue comentada por decenas de seguidores del humorista.

"Eso es lo más lindo que te he escuchado decir desde que te conozco. Creo que Glenda merece que se lo digas todos los días porque tienes a tu lado la mujer que te mereces, la mejor, tu mejor fanática, amiga y seguidora en todas tus batallas. Ámala, quiérela y dedícale tiempo. ¡Qué viva el amor!", escribió un internauta.

"Tienes una esposa linda y digna de que le digas que la amas y la quieres todos los día sin que te pregunte. Que Dios los bendiga cada día de sus vidas, junto a su niña bella", escribió otra comentarista.

En septiembre, Limay Blanco compartió una hermana foto de Glenda para felicitar a su pareja en su 27 cumpleaños.

"Hoy es el cumpleaños de esta cosita que lleva 10 años aguantando mis malcriadeces. Muchas muchas felicidades mi amor, que Dios te bendiga mucho mucho", escribió entonces.

"Gracias mi amor, hoy Dios me regala otro cumpleaños a tu lado", reaccionó ella a la bonita felicitación.

Hace dos años, cuando Glenda arribó a los 25 años, Limay Blanco tampoco perdió ocasión de dedicarle un emotivo mensaje.

"Hoy es el cumpleaños de mi esposa, mi amiga, mi reparte medicamentos, mi secretaria, mi recepcionista. Te deseo que pases un cumpleaños feliz repartiendo medicamentos a mi lado como siempre. Muchas muchas felicidades, te amo y te dedico la canción (yo sé que está en tu corazón) de Juan Gabriel. Muchas muchas felicidades mi amor", le dijo en esa ocasión.

Glenda y Limay se casaron en 2016 en una ceremonia civil a la que acudieron amigos y familiares.

Sin embargo, el 16 de noviembre de 2020 se casaron en una ceremonia religiosa "para estar más que bien con Diosito", según indicó el artista entonces, un año después de anunciar a sus seguidores que renunciaba a la religión yoruba y que abrazaba la fe cristiana.

En agosto de este año la pareja celebró los siete años de su hija.

"Hoy es el cumpleaños de mi hija, ella no me cree que todos mis seguidores le van a mandar un muchas felicidades" dijo el humorista, quien desde hace años desempeña una loable labor de ayuda a personas necesitadas.