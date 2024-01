Ex oficiales cubanos en el exilio instan a militares activos a derrocar al régimen

Un grupo de seis ex oficiales de alto rango del régimen cubano, que viven en el exilio, publicaron una carta abierta donde llaman a sus antiguos colegas en las Fuerzas Armadas a desmantelar la dictadura.

La misiva con la singular petición, fue firmada el 29 de diciembre de 2023, en días previos al "65 Aniversario de la Revolución" fecha que el gobierno cubano celebra este 1 de enero de 2024.

Los cubanos ex oficiales firmantes del documento que exhortan a sus excompañeros militares a dar un paso definitivo para la libertad de Cuba son:

Orlando Brito (Ex Oficial de la Dirección de Inteligencia), José Cohen (Ex oficial operativo de la Dirección General de Inteligencia), Rafael del Pino (General de Brigada y piloto), Enrique García (Ex oficial operativo de la Dirección General de Inteligencia), Alcibíades Hidalgo (Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba) y Máximo Omar Ruíz (Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas).

Aseguran que los servicios de Inteligencia cubanos cuentan con un gran número de agentes secretos en todos los continentes y que la detención reciente del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha es solo la punta del iceberg.

Los ex oficiales señalan que las operaciones de espionaje cubanas son el fruto de décadas de labor que ha generado beneficios insospechados para el régimen.

"La Dirección de Inteligencia de Cuba realiza un trabajo agresivo dirigido hacia el exterior cuya principal tarea es trabajar contra Estados Unidos y derrotar las democracias y sus valores. Colabora con gobiernos autocráticos y carteles criminales que comparten sus objetivos", dice el texto.

Desde su conocimiento íntimo del sistema, los ex oficiales cubanos condenan los intentos de las autoridades de la isla por manipular las percepciones internacionales, minimizando la influencia global del régimen y el daño causado por los agentes secretos.

Los desertores del régimen instan a las democracias del mundo a tomar medidas concretas contra la inteligencia cubana, tales como ampliar los recursos de contrainteligencia, supervisar con más detalle a los diplomáticos, mejorar la evaluación de permisos de seguridad y capacitar mejor a funcionarios gubernamentales.

También hacen un llamamiento especial al gobierno de Estados Unidos para que comience a revisar minuciosamente el impacto de las acciones del agente Rocha durante su carrera.

Los ex oficiales invitan a sus antiguos colegas a desmarcarse del régimen, como ellos lo hicieron. Creen que esta es una de las formas de acabar definitivamente con la dictadura y luchar por una auténtica democracia que permita al pueblo cubano lograr la prosperidad que merece desde hace décadas.

Enfatizan que es crucial que las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el Partido Comunista y los funcionarios gubernamentales superen el temor y acaben con la opresión.

"El cambio esencial a promover y defender es hacia una democracia pluripartidista que reforme estructuralmente la economía y el Estado. El pueblo debe recuperar su soberanía para construir la sociedad próspera que merece.

La carta también contiene breves biografías de cada uno de los autores, detallando sus experiencias antes de abandonar el país.