Yailin celebra con su hija Cattleya la entrada al nuevo año: "Bienvenido 2024, aquí estoy lista para ti"

Yailin La Más Viral no tuvo la mejor despedida del año. Apenas unas semanas atrás, su novio Tekashi 6ix9ine hizo públicos unos vídeos en los que ella aparecía en actitud violenta, lo que acabó en que la arrestaran en Miami. Pero a pesar de todo este escándalo que protagonizaron ella y el polémico rapero en pleno diciembre cuando la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, la joven dominicana despide el 2023 con una gran sonrisa y al lado de la persona más importante para ella: su hija Cattleya.

En marzo de 2023, Yailin se convirtió en mamá por primera vez junto a Anuel AA, su ex marido. Ella y el artista puertorriqueño pusieron fin a su relación a principios del año pasado, cuando ella estaba todavía embarazada. Y precisamente es su hija lo mejor que le pasó a la dominicana en todo el año.

Junto a la niña de casi diez meses pasó el Fin de Año y el Año Nuevo, como mostró La Más Viral en su perfil de Instagram, donde colgó un simpático vídeo y una preciosa foto con la bebé.

"Adiós 2023, no me quejo de nada. Fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida!", dijo la intérprete de "Narcisista" para despedir el año.

"Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva para vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque sé que Dios estarás conmigo como siempre", agregó la dominicana, que para la ocasión lució un ceñido vestido rojo a juego con su melena.

Estas imágenes las comparte Yailin unos días después de que fuese captada en una discotecas de Miami al lado de Tekashi 6ix9ine (cuyo nombre real es Daniel Hernandez). Los jóvenes, que parecen haberse reconciliado después de sus polémicas por violencia doméstica, estuvieron celebrando el lanzamiento de "Bad Bxtch".