Pediatras americanos vs pediatras cubanos según el actor Yaniel Castillo

El actor Yaniel Castillo ha vuelto a hacer una de sus ocurrencias para las redes sociales; esta vez aprovechó su experiencia en la paternidad para hacer una comparación entre los pediatras americanos y los pediatras cubanos.

Con un video muy divertido Yaniel escenificó cómo es el examen de los dos pediatras a un bebé de meses, y la modelo fue justamente su niña, que nació el pasado agosto.

Primero fue el turno del pediatra americano que con toda la amabilidad y dulzura del mundo examinó a la pequeña sin apenas tocarla.

“Vamos a ver los ojitos. La niña está perfecta. Tiene cuatro meses cuando llegue a seis meses le das su poquito de comida”, se le escucha decir a Yaniel interpretando a un doctor muy calmado, sereno, medido y que habla muy bajito.

El pediatra cubano, sin embargo, es muy diferente a juicio de Yaniel, empezando por la forma de hablar y comportarse: “Mami esa niña está en talla. Esa niña tiene cuatro meses, ya tú le metes tu puré de malanga, agua con azúcar”.

Pero allí no quedaron las supuestas indicaciones. “Tírate en el piso, pon las manos en el piso y pásatelas por la boca”, le decía a la bebé.

“La niña no tiene nada mami”, añadió mientras agarraba a la pequeña por una pierna y un brazo para darle la vuelta sin mucho miramiento.

“Give me five. Ah no que tiene cuatro meses. Deja el baboseo ese que usted está lista pa´ mataperrear. Arriba usted no tiene nada”, se le escucha decir al final del video.

Muchos de sus seguidores encontraron el sketch super divertido y coincidieron en que prefieren la claridad de los doctores cubanos a la hora de tratar a los niños.

“Los niños de ahora los crían muy finos, los de Cuba desde que nacen le damos lo que haya y nacen con una salud de hierro”; “Ya ella está ready pa´ un congrí”; “Con cuatro meses hasta arroz le doy, yo le doy de todo. La comida no mata”; “Arriba con tierra por la cara pa´ subir las defensas”; “Por eso los cubanos somos una raza fuerte”; “Si el médico cubano dice que la niña está en talla es porque lo está”, escribieron algunos en los comentarios.