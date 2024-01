Cubanas asombradas tras visitar un supermercado en Galicia

Dos cubanas se quedaron en shock al visitar un supermercado en Galicia, de donde salieron con un paquete bastante grande de piel de cerdo por el que no tuvieron que pagar nada.

Las jóvenes querían comprar grasa de cerdo para hacer chicharrones para la cena de fin de año, y cuál no sería su sorpresa al comprobar que allí la tiran porque no la consumen, y por tanto los empleados se la regalaron.

"Somos cubanas y resulta que estamos en un supermercado en Galicia, y queríamos hacer para el 31 chicharrones y la piel la botan aquí en Galicia. Es con la corteza de la piel del cerdo. Resulta que la pedimos, nos miraron como raro, como diciendo: 'para qué quieren eso. Esto lo botamos'. Y nos lo han dado gratis", relató emocionada Ana Mateu en su cuenta de TikTok.

Las dos muchachas mostraron el resto de la compra: un pernil, huevos, otros tipos de carne y cerveza.

"Me he quedado en shock. Esto en Cuba no pasa, nunca pasaría", recalcó una de ellas.