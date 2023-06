Primera vez de una cubana en supermercado de Miami: "Ni Carlos III se atrevió a tanto"

Una joven cubana expresó su asombro al entrar por primera vez a un supermercado de Miami, donde ante la variedad de productos admitió que "ni Carlos III se atrevió a tanto".

La frase hace referencia a la tienda Carlos III de La Habana, reconocida por ser una de las que más ofertas variadas tiene en la isla, pero que sin dudas se queda chiquita ante cualquier supermercado fuera del país.

Natali, como se hace llamar en TikTok, mostró su admiración por un mercado lleno de productos básicos y alimentos como frutas –kiwi, melones, plátanos–, carnes variadas y confituras.

El video tiene un concepto tan refrescante que su video se ha vuelto viral. Luego de empezar diciendo que "solo entrará a mirar, que no va a comprar nada porque no va a coger sus food stamps para eso", sale del local con un carrito abarrotado.

La joven acaba de llegar a Miami tras pasar varios años de escasez permanente en la isla, donde los mercados permanecen prácticamente desabastecidos.

"Esto es una cebolla?", pregunta al ver el tamaño de las cebollas, pero queda más sorprendida al ver una enorme yuca en el siguiente estante: "Esto es un yucón, qué tierra es la que da esto?", afirma.

"Yo vengo con un retraso hambriento de años, de que me las llevo me las llevo", afirma dirigiéndose a una bolsa de papas. "Mira las hijas de las papitas, aquí venden las cosas con familia y to", agrega al ver las pequeñas papas cambray.

Al final del hilarante video su acompañante le dice que si sigue queriendo comprar todo lo que ve en el supermercado la va a enviar de regreso a la isla, a lo que ella responde: "Pa Cuba, ni pa coger impulso".

Tras la publicación decenas de personas comenzaron a seguir a Nathy en la plataforma de videos. Aseguran que su humor y su contenido es de las cosas que vale la pena ver.

"Morí contigo, qué risa, nueva seguidora", "qué belleza, esto sí vale la pena verlo", "algo extremadamente refrescante y novedoso de estos tiempos", fueron algunos de los comentarios.

Desde el inicio del año fiscal 2022 el 1 de octubre de 2021 han llegado a Estados Unidos más de 300 mil cubanos huyendo de la crisis generalizada en la isla.

En marzo pasado otro joven cubano se impresionó con la cantidad de marcas y sabores de yogures, leches y helados en un mercado de México. También se sintió impactado por la variedad de carnes. "De todo tipo, con el corte que tú quieras, es algo inexplicable", dijo.

"En Cuba no existen supermercados, los cubanos no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, que entres a un mercado y veas todo abastecido, que si tienes el dinero para llenar tu carrito, lo llenas", dijo otro joven de la nación caribeña en enero, tras quedar en "shock" al entrar a una tienda de alimentos.