Madre cubana pide medicamentos para su hijo con epilepsia: "Se da hasta golpes"

Joven cubano enfermo Foto © Sarai Martines / Facebook

Una madre cubana está pidiendo ayuda en las redes sociales para solucionar la situación de su hijo, quien padece de epilepsia y necesita con urgencia dos medicamentos que están en falta en el país.

Sarai Martines, residente en Antilla, Holguín, necesita valproato de sodio, un fármaco estabilizador del estado de ánimo que actúa en el sistema nervioso central, y lamotrigina, una molécula que se usa como medicamento para la epilepsia y el trastorno bipolar.

"Es para mi angelito. Ando desesperada, yo los compro al precio que sea. No tengo dinero, pero lo invento si es necesario. Miren cómo está mi niño debido a las crisis de epilepsia, se da hasta golpes. Ya no sé qué hacer", expresó en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook / Sarai Martines

"Por el Estado no hay, está en falta. Yo no entiendo, si la vida de mi niño depende de ese medicamento y el Estado no se lo puede proporcionar, móntennos en un avión para cualquier parte que si haya el medicamento. Hay que saber hasta dónde se puede y hasta dónde no. Y es que la vida de mi niño depende de esos medicamentos", añadió.

Sarai dio su número de teléfono, el 51426537, y pidió que si alguien tiene las medicinas, que la llame a cualquier hora.