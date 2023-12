Cubana advierte que puede morir por falta de medicamentos para la presión arterial

Mujer afectada Foto © Facebook / Parra Gabriela

Una cubana denunció que puede morir por falta de medicamentos para la presión arterial y en las farmacias de La Habana no ha podido conseguirlos.

"Tengo 49 años, me dio un derrame cerebral a los 46 por presión arterial de 210/120. No hay medicina en la farmacia para la presión y si no tomo las medicinas puedo morir, pues me puede repetir", dijo en una publicación en Facebook.

La mujer necesita amlodipino, hidroclorotiazida, furosemida y captopril.

En las imágenes posteadas indica que tuvo que rehabilitarse tras el derrame cerebral en 2021 y luego acudir a la terapia ocupacional para controlar la presión.

Algunas internautas si bien dijeron que algunos de esos medicamentos ya se están distribuyendo por las farmacias de la ciudad, coinciden en que el cuadro completo es difícil de conseguir.

Publicación en Facebook

En julio pasado el régimen reconoció que un total de 251 medicamentos de los que se fabrican en Cuba están en falta, lo que representa el 40 % del cuadro básico.

De los 12 medicamentos que tiene la tarjeta control con mayor número de pacientes inscritos, por ejemplo, terminaron afectados cinco, reconoció Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, durante una reunión del parlamento cubano.

En este grupo, se encontraban algunos para controlar la presión arterial.

Los cubanos deben pedir ayuda en redes sociales para conseguir las medicinas que necesitan, o dormir en los portales de las farmacias para poder comprar medicamentos del cuadro básico.

Una mujer identificada en Facebook como Tinkerbel Tiburoncina denunció recientemente que varios ancianos hipertensos que necesitaban enalapril dormían afuera de las farmacias para no arriesgarse a que se agoten los medicamentos el día de la distribución.