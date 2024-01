Muere actor Christian Oliver junto a sus hijas de 10 y 12 años en accidente de avioneta

El actor Christian Oliver, conocido por sus papeles en los filmes Indiana Jones y el dial del destino y El regreso de Hércules, y la serie Saved by the Bell: The New Class, murió en un accidente aéreo junto a sus hijas de 10 y 12 años cuando el avión en el que iban se estrelló en el Mar Caribe.

Oliver, de 51 años, falleció el jueves poco después del mediodía luego de que la avioneta cayera al mar, al oeste de Petit Nevis, una pequeña isla deshabitada y de propiedad privada​ en las Granadinas.

La Policía Real de San Vicente y las Granadinas (RSVGPF) recuperó sus cadáveres y el del piloto de la aeronave, quien era además su propietario.

La aeronave despegó sobre las 12:11 pm del aeropuerto de Bequia, la segunda isla más grande del archipiélago caribeño, con destino a la isla de Santa Lucía.

Según informaron las autoridades locales en un comunicado, momentos después de despegar, "experimentó dificultades y cayó en picado al océano".

Captura de Facebook / RSVG Police Force

En las labores de rescate participaron pescadores y buzos de Bequia, quienes recuperaron los cuerpos del avión. Estos fueron transportados a San Vicente por los guardacostas de SVG.

"El RSVGPF actualizará al público a medida que se recopile más información. La investigación del asunto continúa", señaló el comunicado.

Nacido en Alemania, residió entre ese país y Estados Unidos, en Los Ángeles.

En su país trabajó en la serie policiaca Alerta Cobra. En Hollywood participó, entre otras, en la película The Good German (2006), junto a George Clooney y Cate Blanchett. Dos años después fue protagonista en Speed Racer, donde compartió set con Susan Sarandon, Christina Ricci y John Goodman.