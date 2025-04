Video muestra los últimos segundos antes del fatal accidente en Boca Ratón: "Mi mejor amiga iba en ese avión"

Nuevas imágenes difundidas en redes sociales revelaron los dramáticos momentos previos al accidente aéreo ocurrido el viernes cerca del aeropuerto de Boca Ratón, Florida, en el que murieron tres personas y una más resultó herida.

La avioneta, que según testigos presentaba fallos mecánicos, sobrevoló en círculos el área antes de precipitarse a tierra, provocando una explosión visible desde varios puntos de la ciudad. Videos grabados por ciudadanos muestran cómo la aeronave lucha por estabilizarse antes del impacto.

“Este fue mi mejor amiga, y su padre pilotaba el avión junto con su abuelo. No puedo creer que la perdí”, escribió una usuaria en el sitio de Instagram ‘Only in Dade’, generando miles de reacciones de condolencia.

Otros testigos, como @sam_miller561, describieron haber escuchado sonidos extraños en el motor momentos antes del accidente.

El siniestro ha desatado una oleada de comentarios sobre la seguridad de estos vuelos privados, así como teorías sobre el posible fallo de motor o problemas con el timón de dirección. "Se notaba que el piloto intentó todo por salvarla", opinó otro usuario con experiencia en aviación.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro. Mientras tanto, la comunidad local lamenta la pérdida de vidas y reflexiona sobre los riesgos del vuelo en avionetas pequeñas.

Cronología de los hechos

10:12 a.m. – Se recibe el primer informe del accidente: una avioneta se estrella contra un coche, provocando un incendio.

10:17 a.m. – Se confirma que el avión había reportado problemas mecánicos al aproximarse al aeropuerto. BRFR ya estaba en “estado de alerta” debido a este reporte previo.

10:32 a.m. – Se emite una primera actualización señalando la muerte de dos personas en el lugar.

10:46 a.m. – Se confirma que el número de víctimas fatales asciende a tres personas.

10:49 a.m. – Se informa del cierre de las calles en la zona del accidente, incluyendo la salida de la Interestatal 95 (I-95) en Glades Road.

10:52 a.m. – Los bomberos continúan trabajando intensamente en el área, utilizando equipos de extinción con espuma para controlar el incendio.

La rápida acción del Cuerpo de Bomberos permitió contener el fuego antes de que se extendiera más allá del punto de impacto.

Impacto en el tráfico y cierres viales

El accidente tuvo consecuencias significativas en la movilidad de la ciudad. El Departamento de Policía de Boca Ratón ha anunció cierres completos en varias zonas clave e instó a los conductores a evitar la zona y buscar rutas alternativas.

Las autoridades confirmaron que se investigarán múltiples factores: el mantenimiento de la aeronave, las condiciones meteorológicas, la experiencia del piloto y posibles fallas técnicas.

El siniestro tuvo lugar pocas horas después de que un helicóptero en que viajaba una familia de turistas españoles se estrellara contra el río Hudson. En ese caso fallecieron una pareja, sus tres hijos menores de edad y el piloto de la aeronave.

Desde inicios de año Estados Unidos ha registrado una creciente cifra de accidentes aéreos de todo tipo, muchos de ellos con víctimas mortales.