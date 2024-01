Así suena la próxima colaboración de Lenier Mesa y Dale Pututi: "Este mes salimos con este temazo"

Lenier Mesa y Dale Pututi están cocinando una bomba musical y bastó un solo adelanto del tema para que ya las expectativas de sus seguidores estén a mil.

El cantante y productor cubano compartió en Instagram un video en el que aparece junto a Lenier escuchando la canción.

“El amor cuando es real no se acaba. Este mes salimos con este temazo”, aseguró Dale Pututi en la descripción a su post, utilizando una de las frases del tema.

En esta oportunidad, los artistas apostaron por ponerse muy románticos y cantarle al desamor.

“Que ironía tener que aprender a amar con el dolor / Hay amores bonitos pero van perdiendo el color / Tú me hiciste mejor, por quererte aprendí lo peor / Son cosas del amor / Y ya yo me cansé de esperar por ti / Mucho lo intenté, y me di cuenta que tú eras un tal vez y yo siempre fue un sí”, dice una parte de la letra.

Todavía Lenier y Dale Pututi no han anunciado el nombre la canción y su fecha de estreno, pero ya se sabe que enero es el mes escogido para el lanzamiento.