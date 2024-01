Yuliet Cruz comparte divertido video de Samuel: "A mí no me gustan las matemáticas"

Samuel, el hijo pequeño de la actriz Yuliet Cruz y el cantante Leoni Torres, se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales.

El pequeño siempre logra enamorar a los seguidores de sus padres con su simpatía y ocurrencia cada vez que uno de ellos comparte algún momento suyo.

El último video que ha compartido Yuliet Cruz en su perfil de Instagram es una muestra de ello, pues enseña un divertido episodio de Samuel a la hora de hacer su tarea de vacaciones de matemáticas que ha enternecido a la familia virtual de la actriz.

"Este es uno de mis preferidos. Momentos tarea. Cosas de Samuel. PD: Mi gente, él hizo la tarea", comentó la actriz junto al vídeo.

"Le encantan las matemáticas" seguido de unos emoticonos de risa comentó en el post el padre del pequeño, el popular cantante Leoni Torres.

Mientras que admiradores de la artista dejaron otros mensajes tales como: "Qué risa, él es lo máximo", "Déjamelo en la oficina conmigo para que le coja más amor", "Es tan gracioso, lo adoro", "Qué pequeño más bello, me lo como" o "Vaya, para que nos quede claro. No hay juego psicológico con él. Me mató", se puede leer en la publicación.

Además de Samuel, Yuliet Cruz y Leoni Torres son padres de otro chico llamado Sebastián, el primogénito de la pareja y quien es ya todo un adolescente. Los cuatro forman unas de las familias más queridas y admiradas dentro del entorno artístico cubano.