Emotivo: Daddy Yankee visita unidad oncológica pediátrica de hospital en Puerto Rico

Con regalos, música y su habitual sonrisa sorprendió Daddy Yankee a niños y jóvenes ingresados en la unidad oncológica de hospital público en Puerto Rico.

El emotivo momento, del que disfrutaron no solo los menores sino sus familiares y el personal de la institución, tuvo lugar gracias a la Fundación CAP, que se describe como "una organización sin fines de lucro fundada en el 1989, que trabaja por el bienestar de los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz en Centro Médico, el principal hospital público pediátrico en Puerto Rico" y a la que el reconocido artista agradeció por "invitarme y darme la oportunidad de aportar una semilla a su gran obra".

Las imágenes hablan por sí solas del bello momento para el recuerdo que vivieron los niños, que reaccionaron a la sorpresa emocionados, algunos; tímidos y sorprendidos, otros.

"Mi maestro me enseñó que a este mundo venimos a servir y no a ser servidos. Compartimos todo tipo de regalos, materiales, emocionales y espirituales. A los niños y los jóvenes que visitamos, recuerden siempre Filipenses 4:13 'Todo lo puedo en Cristo que me fortalece'; y que el mismo Señor llene de fortaleza y de esperanza a sus padres, 'porque un cuidador también necesita ser cuidado'"; añadió DY en su post.

"Felicitamos a todo el personal del hospital por su gran labor. Cuenten conmigo y con mi gente para lo que esté a nuestro alcance. Feliz Año Nuevo a todos y que Dios los bendiga!", cerró el querido artista su publicación, a la que siguieron los mensajes de agradecimiento y felicitaciones de sus fans y las bendiciones por su gesto.

Desde el perfil de la fundación también agradecieron al intérprete de "La Gasolina" por su visita.

"Bonita la vida es... Qué regalo más lindo de Reyes, la visita de Daddy Yankee al son de Pura Plena pusieron a bailar a pacientes, padres y personal médico. Alegraron la tarde e inyectaron chispa a la Unidad de Oncología. Gracias Daddy Yankee por los regalos, la música y cada abrazo. ¡Te queremos de corazón!", escribieron junto a una preciosa colección de fotos del encuentro.

A principios de diciembre pasado El Big Boss del reguetón -cuyo nombre real es Raymond Ayala- anunció que tras sus retiro de la música se dedicaría a servir a Cristo.

"Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar; trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. Aparentaba ser feliz pero faltaba algo para sentirme completo. Les tengo que confesar que esos días terminaron y que alguien pudo llenar ese vacío que sentí por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él", confesó visiblemente emocionado, antes de reconocer que "Jesús vive en mí y que yo viviré para él" y asegurar que pondría todas sus herramientas en disposición de servirle.

Su emotiva confesión la hizo, precisamente, en el último concierto de su carrera artística en el Choliseo de su Puerto Rico natal.