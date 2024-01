Periodista oficialista critica situación en Argentina y usuarios le piden que reconozca los problemas de Cuba

Pedro Jorge Velázquez, conocido como El Necio (i) y mercados en Argentina (c y d)

Una publicación en la red social Twitter (actualmente X) del periodista oficialista Pedro Jorge Velázquez, más conocido como El Necio, donde critica la situación de Argentina, debido a los ajustes económicos que ha promulgado su actual presidente Javier Milei, ha causado molestias e indignación entre sus seguidores.

Velázquez utilizó su perfil en la mencionada red social para arremeter contra unos comercios en Argentina que aparecían desabastecidos, según las fotos que acompañan su escrito.

"Visto en Argentina. Pero ya saben: ‘la libertad avanza’", ha dicho el vocero del régimen cubano utilizando la frase habitual de Milei para culminar sus discursos.

La publicación que va teniendo una actividad significativa en X, tanto en likes, como en retweet, ya alberga más de 600 comentarios, entre los que destacan las personas que critican que haga ese tipo de comparativas.

El cubano conocido como San Memero respondió diciendo que ponía una vez más al Necio en su lugar.

“Es una protesta de la cadena contra los proveedores por subir desmedidamente los precios por la inflación y empezó el 19/12, nueve días después de que Milei fuese presidente. Básicamente, criticas el gobierno anterior”, dijo.

Otro cubano le respondió que “Cuba está peor, calmado, ahora te invito que salgas y que pases por alguna tienda de moneda nacional o incluso en moneda libremente convertible y ponla en este hilo, para que hables con base”.

Un usuario jugó con las propias palabras que había escrito Pedro Jorge e hizo una respuesta donde incluyó mercados cubanos vacíos, o solamente estantes con agua. Junto a las imágenes puso en tono de burla: “Visto en Cuba. Pero ya saben: ‘El país avanza’”.

Captura de X/A Otro Con Ese Meme

La publicación no solo ha tenido reacciones adversas por parte de cubanos que se sienten ofendidos ante lo que consideran una burla por parte de un profesional de la prensa que no informa de la realidad en que viven miles de cubanos.

Un argentino aprovechó para responderle que: “Prefiero vivir en Argentina liberal donde sé que me fajo a trabajar, tal vez tenga algo para comer, y no en Cuba donde seré pobre y nunca llegaré a nada no importa el esfuerzo que haga”.

Otra persona, en una actitud más frontal, reprochó el tweet y expresó: “Esta foto no dice nada; solo es una crítica sesgada. Cierto que hay problemas en Argentina; te invito a documentar más tu tweet”.

En su práctica habitual de arremeter contra gobiernos que no son acordes a sus ideas, los voceros oficialistas del régimen de La Habana buscan cualquier excusa para criticar escenarios fuera de sus fronteras, sin hablar de los miles de cubanos que tienen que emigrar de la isla por el disenso con las autoridades o por la precaria situación económica en que se encuentra Cuba.

Precisamente, el gobierno encabezado por Javier Milei decidió, recientemente, no designar embajadores ante Cuba, Venezuela y Nicaragua, una indicación de las relaciones internacionales que tiene previstas para su gobierno.

Con este giro en las cartas diplomáticas, el mandatario se aleja de la política exterior llevada adelante por su antecesor, el peronista Alberto Fernández.