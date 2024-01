Willy Chirino responde a joven cubano que extraña a su país: “Ese dolor lo llevamos hace demasiados años”

El cantante cubano Willy Chirino compartió a través de las redes sociales su respuesta al video de un joven cubano, predicador en TikTok que se hace llamar Soy el Krizz, en el que asegura que nunca quiso emigrar de Cuba y que son muchas las cosas que extraña de su país.

Chirino, comenzó su publicación refiriéndose a su canción “Nuestro día (Ya viene llegando)”, convertida en himno para muchas generaciones de cubanos amantes de la libertad de su patria.

“En 1991, tal vez antes que tú nacieras, alguien hizo un resumen de lo que estás hablando y lo plasmó en una canción”, escribió el cantante conmovido por las palabras de este tiktoker, que además fueron reproducidas por CiberCuba en sus plataformas sociales.

El autor de temas como “Que se vayan ya” y “Los campeones de la salsa”, entre otros, continuó diciendo al joven que: “El dolor del pueblo cubano lo llevamos hace demasiados años. Es la responsabilidad tuya y la mía y la de todos los cubanos contarle al mundo nuestra tragedia, sobre todo haciéndolo tan elocuentemente como lo hiciste”.

Captura de Facebook/Willy Chirino

Este video de Soy el Krizz es el más viral de su cuenta en la mencionada red social. En él comienza diciendo: “Y tú dices que no se extraña, que no se extraña, sí se extraña, se extraña demasiado diría, y es triste saber que si hoy miles y miles, no miles, millones de cubanos no estamos en nuestra tierra es por las barbaries que se cometen ahí”.

Actualmente este joven vive en Surinam y asegura que no soporta la política, pero que “es muy triste estar lejos de las personas que te vieron nacer, lejos del barrio, de la calle donde corríamos cuando éramos pequeños, el vecino, los ancianitos en las esquinas jugando dominó, hasta los gritos de los vecinos llamándose uno al otro”, enumeró.

Por su parte, el tema al que hace referencia Willy Chirino en su respuesta a este joven fue compuesto a comienzos de la década del 90, tras la caída del Muro de Berlín, y en él el autor captó la ilusión que supuso para millones de cubanos el desplome del comunismo y la ansiada llegada de libertad y democracia a una nación oprimida por la dictadura de Fidel Castro y el apoyo del “bloque socialista”.

Sus estrofas rezan: "Ya viene llegando, ya todo el mundo lo está esperando, porque somos un pueblo que va cantando, quiero ver volar mi bandera, Cuba nos espera".