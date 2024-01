Recuperación de las divisas en mercado informal cubano: Dólar y euro suben de precio

Este lunes el dólar y el euro suben por segundo día consecutivo en el mercado informal cubano, lo que marca el camino hacia lo que podría ser una gradual recuperación de los valores anteriores al 22 de diciembre, fecha en que las tres monedas de referencia iniciaron un retroceso en el precio a nivel de calle.

Este 8 de enero el dólar se vende como promedio a 270 CUP, dos pesos más en relación con la jornada precedente, pero tres menos que el récord de 273 pesos que implantó el pasado 19 de diciembre.

El euro también sube hoy dos pesos y se sitúa en los 274 CUP, aunque todavía lejos de los 280 pesos en que llegó a venderse, precio al que arribó el 15 de diciembre.

La moneda libremente convertible (MLC), por su parte, se mantiene este lunes en 245 CUP, según informó hoy el medio independiente elToque en la tasa diaria que reporta la cotización de las divisas en la isla.

La mediana de valores de compraventa registrada en las últimas 24 horas marca ofrecimientos de compra para el euro hasta en 272 pesos y de venta en 275, lo que podría ser indicativo de que la moneda europea podría seguir subiendo de valor pronto.

En el caso del dólar la mediana es de 267 CUP en la compra y 270 en la venta.

El MLC, por su parte, tiene el mismo precio en ambas operaciones: 245 CUP.

Mediana de valores de compra y venta de las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano (elToque)

La caída experimentada por las tres monedas de referencia comenzó el pasado 22 de diciembre, dos días después de que el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz anunciara que a partir de enero se cambiará la tasa oficial del dólar en Cuba, aunque no precisó cuál será el nuevo valor ni tampoco la fecha exacta en que entrará en vigor.

Marrero no perdió la oportunidad -durante su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)- de criticar a medios independientes que registran los movimientos en el cambio de la moneda en el mercado informal de divisas en la isla.

Días después, fue el ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil, quien aseguró que intervendrán en el mercado informal de divisas, que calificó de "distorsión".

"El mercado cambiario es una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. Nosotros no diseñamos ese mercado cambiario que está operando en el país, pero una parte importante de las divisas que adquieren los no estatales lo hacen en ese mercado", dijo Gil en el programa televisivo Mesa Redonda.

Desde hace varios meses el régimen cubano intenta culpar a elToque de promover una alta tasa de cambio que -en opinión del gobierno- estaría perjudicando la economía cubana y disparando la inflación en la isla.

La tasa de referencia de elToque se elabora tras analizar los anuncios de compra y venta publicados en redes sociales y sitios web de clasificados. A partir de ese resultado se establece un precio que sirve para conocer los valores de las principales divisas que circulan en el país.