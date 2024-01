La contundente respuesta de La Diosa a críticas por comprar en Shein

La popular cantante cubana La Diosa subió un vídeo a su cuenta de TikTok en el que le envió una contundente respuesta a un seguidor o seguidora que le criticó que su pijama hubiese sido comprado en Shein.

"¿Y a ti que te importa?", acompañado de una sonrisa, comenzó la artista su respuesta a quien le envió un comentario haciendo alusión a que su ropa era de la famosa tienda online.

"Me juego lo que sea, me juego el pijamita de Shein que tú eres cubana. Y me juego el pijamita de Shein que no eres millonaria, me juego el pijamita de Shein que no eres china, que no eres millonaria", comentó La Diosa.

Luego añadió: "Lo que pasa es que tú eres mujer, no eres hombre, y las mujeres son las que se cogen para eso de estar en la burlita de que si es de Shein". "¿Cuántas cosas tú tienes de marca, ¿todas? Ridícula, mentirosa", zanjó.