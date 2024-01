William Levy y Elizabeth Gutiérrez derrochan amor en un vídeo en la playa

Elizabeth Gutiérrez y William Levy comienzan el año muy enamorados y así les podemos ver en el nuevo vídeo que subió la actriz a su perfil de Instagram. En las imágenes aparecen de lo más felices dando saltos en la playa mientras suena la canción de "Mi persona favorita", de Alejandro Sanz y Camila Cabello.

La pareja, que retomó el año pasado su relación, están rebosantes de amor tras haberse dado una nueva oportunidad. "Going into 2024 like..." (Entrando al 2024 así...), dice la descripción del bonito vídeo, en el que el actor cubano aparece de lo más sonriente al lado de la madre de sus dos hijos.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, y son muchos los que expresaron su felicidad de ver a los tortolitos más unidos que nunca.

"Este video no necesita más descripción... Yo lo identificaría como Amor y felicidad... Vean lo bello, lo que disfrutan estar juntos sin actuación y siendo sinceros una familia de verdad", escribió una usuaria en el tablón de comentarios.

Este vídeo fue tomado el año pasado cuando la familia estuvo disfrutando de un día en playa. De esta escapada que hicieron los cuatro, ya nos habían compartido otras imágenes y vídeos juntos en Instagram. Sin duda, momentos en familia que disfrutaron y que recuerdan con mucho cariño.