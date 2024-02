William Levy: "No necesito aparentar algo que no soy"

William Levy sigue dando de qué hablar en las redes sociales, sobre todo después de sus recientes publicaciones en Instagram que han desatado nuevas especulaciones y rumores sobre su relación con Elizabeth Gutiérrez.

En sus stories de Instagram el galán cubano compartió un texto que es un claro mensaje a todos aquellos que lo critican.

“Yo no necesito quedar por encima de nadie para sorprender a los demás, yo tengo mi esencia y soy como soy, no necesito creerme mejor que nadie, no necesito aparentar algo que no soy”, se lee al comienzo de la publicación que de fondo tiene una foto suya.

Captura Instagram / William Levy

El actor recalcó que sabe de sobra que siempre tendrá a su alrededor fanáticos y detractores: “Ya acepté que al igual que hay gente que me querrá, también habrá otros que me odiarán por como soy y no pasa nada, mientras yo me acepte y me quiera todo bien”.

“Aprendí a no darle importancia a los comentarios ajenos, haga lo que haga va a haber gente que va a hablar mal de mí, por eso me centro en mí y no le doy explicación a nadie. Aprendí que es importante rodearse de gente que te quiera con su esencia natural, con tus virtudes y tus defectos que mejorar porque eso es así, aquí nadie es perfecto y creerte superior no te convierte en el mejor”, añade el texto.

Este mensaje de Levy llega un día después de San Valentín, fecha en la que él y Elizabeth optaron por hacer publicaciones en Instagram por separado avivando aún más los rumores de otra ruptura.

“¡Never too late! Happy Valentine's Day espero hayan pasado un hermoso día. Gracias siempre por tanto cariño. Love you all”, escribió el artista en su post junto a dos fotos con las que se ganó varios piropos de sus fans.