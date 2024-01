Colombiana le reclama a su esposo cubano por no llevarla a conocer Cuba

Un vídeo de una colombiana ha estado circulando en TikTok. En el clip, ella le reprocha a su marido cubano no haberla llevado a conocer Cuba y él le responde explicando por qué no lo ha hecho hasta ahora.

Los protagonistas de este vídeo son el matrimonio de la Familia Castellanos (@familiacastellanos), que comparten sus vivencias en la red social de TikTok. La conversación sobre por qué no han viajado a Cuba llega después de que una usuaria le preguntase al cubano si había llevado a su esposa a su país.

"¿Me has llevado a Cuba?", le pregunta Anita a Mitchell ante la cámara y él se pone a cantar. "Yo pienso y le digo que seguramente él debe estar casado en Cuba y que debe tener muchos hijos allí", comenta ella a continuación, explicando su divertida teoría detrás de que no hayan viajado a la Isla todavía.

Sin embargo, a continuación él revela la verdadera razón por la que no ha llevado a su familia a su Cuba natal.

"Después de muchos años viviendo en Cuba, mi mentalidad es que Cuba es un separa familias. Todos los amigos o se han desaparecido o no están allá, la familia, la mayoría vive en Italia", contó a sus seguidores y su esposa. "He preferido mejor viajar a diferentes partes del mundo, no a Cuba, de momento, por la situación que hay en Cuba", agregó.

Francia, Italia, Grecia son algunos de los destinos a los que han viajado. Sin embargo, asegura que Cuba es un destino pendiente. "Es una deuda que tengo con ella y con los niños. Lo haré, pero de momento no", concluyó.