Osmani García se somete a cirugía estética para eliminar la grasa de su abdomen

Osmani García se sometió este viernes a una cirugía estética, liposucción con plasma, para eliminar la grasa de abdomen, y a través de las redes mantuvo al tanto a sus seguidores de todo el procedimiento.

En sus stories de Instagram el reguetonero compartió un video en el que dijo que toda la cirugía sería grabada.

“Estamos en 4beauty donde el Dr. Mendietta, ya casi me toca entrar a cirugía (…) Voy por mi plasma en mi abdomen para que no me salga más grasa en esa parte y poder disfrutar muchísimo más en los conciertos”, explicó el cantante.

Captura Instagram / Osmani García

“Estoy un poquitico asustado, me toca pasar este proceso, pero estoy confiado”, aseguró Osmani momentos antes de entrar al salón de operaciones.

Mientras su esposa Laura lo esperaba impaciente, el reguetonero le enviaba imágenes para asegurarle que todo iba bien.

Captura Instagram / Osmani García

Tras la cirugía Osmani publicó un video donde se ven los drenajes que le colocaron en la zona del abdomen.

Captura Instagram / Osmani García

Este no es el primer procedimiento estético al que se somete el artista, en diciembre de 2022 le hicieron otra cirugía en la zona del mentón.