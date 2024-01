Dale Pututi en contra de la tiradera en el género urbano: "No desprestigiemos más la música cubana"

El artista cubano Dale Pututi se ha pronunciado sobre lo que ve a diario en las redes sociales, específicamente, la "tiradera" que existe dentro de los artistas cubanos.

A través de una serie de vídeos que subió a su cuenta de Instagram en los que aparece dentro de un auto, el cantante ha reflexionado sobre este tipo de polémicas y el daño que le hace a los propios artistas y la música cubana en general.

"No existe una mañana que tú te despiertes y entres en tu Instagram y no veas 80 mil noticias de artistas cubanos e influencer creando polémica", comenzó el artista.

Dale Pututi está convencido que las discrepancias públicas no hacen más que dañar la imagen de la música cubana de cara al mundo.

"No desprestigiemos más la música cubana. ¿Ustedes no creen que hay artistas grandes, disqueras grandes que están mirando lo que estamos haciendo nosotros?. Estamos haciendo música cubana buenísima, estamos logrando que la música se vaya del mercado cubano y entonces cuando pasan estas cosas la estamos cagando con toda la basura y la polémica que estamos creando sin ningún tipo de sentido", expresó.

El cantante dice que lo que está pasando dentro del género urbano "no es normal" y que no hace más que desviar la atención de lo que verdaderamente importa que no es más que desarrollar y dar calidad a la música cubana como lo han hecho otros artistas.

"Lo que está pasando con el género urbano no es normal, no está bien, porque siento que es un desprestigio de la música cubana. Ningún artista cubano como Celia Cruz, Gente de Zona, Chucho Valdés, los Van Van, esa gente nunca tuvieron una polémica y crearon un legado y una historia para la música cubana", comentó.

"Lo veo y me molesta, como artista me da vergüenza. Suelten los teléfonos y métanse en un estudio y creen música y sigan sacando palos. Parecemos unos anormales", sentenció.