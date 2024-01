Srta Dayana descarta a La Diosa y elige a Seidy La Niña para una colaboración

Srta Dayana ha dejado en claro su preferencia para colaboración en el mundo musical, luego que en el programa "Destino Talk", la pusieran a elegir entre Seidy La Niña y La Diosa y la cantante cubana se decidiera por la primera.

Sin titubear Srta Dayana se decantó por Seidy La Niña, de quien dijo que tuvo un 2023 increíble. “Ha tenido un año súper bueno, la verdad”, dijo ante los micrófonos del influencer dominicano Dany Pérez, popularmente conocido dentro del mundo virtual como Destino Positivo.

“Yo creo que Seidy ha sacado un tema por mes en el año 2023, si ha trabajado súper duro”, agregó la artista.

Después de explicar que ella no tiene problemas con las personas para las colaboraciones, mientras la propuesta le interese y ella se identifique con el tema que va a grabar, expresó sin titubear que elegía a Seidy por encima de La Diosa.

“No creo que haya necesidad de que yo responda que voy a grabar con La Diosa, cuando ella misma dijo que conmigo no grabaría, porque yo a ella no le aporto absolutamente nada”, especificó la artista.

De acuerdo con Dayana, a pesar de no seguir mucho las redes sociales, ella confirma que Dianelys Alfonso Cartaya aseguró esas palabras.

“En realidad yo nunca he tenido ningún problema, ni discordia, ni nada contra su persona, pero ella si mencionó como que no. ¿Grabarías con Srta Dayana?, y dijo no. Entonces no es no”, aclaró.

Durante una entrevista para el propio programa en febrero de 2023, La Diosa dejó claro por qué ambas tienen una relación distante como artistas.

De acuerdo con La Diosa, Dayana nunca ha estado abierta a tratar con ella ni siquiera en lo profesional y levantó una especie de pared entre ambas.

Durante un concierto de Dayana en Flamingo Theater Bar de Miami, el cantante y compositor cubano Lenier Mesa, aseguró que la verdadera diosa de Cuba es Srta Dayana.

Al subir al escenario, invitado por Dayana a ese concierto celebrado en octubre pasado, Mesa lanzó una fuerte pulla contra la Diosa que no pasó desapercibida y que varios influencers como Michelito Dando Chucho se encargaron de divulgar en las redes.

“Puerto Rico tiene una reina que se llama Ivy Queen. Cuba tiene una sola diosa, una sola reina que se llama la Srta Dayana”, dijo Lenier mientras pedía al público aplausos para ella.

Interrogada también sobre este tema en la reciente entrevista con "Destino Talk", Dayana solo expresó: “Yo puedo responder por lo que digo yo, no por lo que dicen los demás”.