La Diosa habla de su relación distante con Srta Dayana: "Conmigo nunca quiso tener roce"

La Diosa no se anda con paños tibios desde que llegó a Miami y ahora le tocó el turno a Srta Dayana para estar en su punto de mira.

Durante una entrevista para el programa "Destino Talk", la cantante cubana dejó claro por qué ambas tienen una relación distante como artistas.

Dianelys Alfonso Cartaya aseguró que nunca se sintió mal por el éxito de Srta Dayana y siempre estuvo para apoyarla.

“Yo creo que Dayana no quiso públicamente decir lo que ella realmente siente. Yo me he buscado muchos problemas por decir lo que realmente siento y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que ser así. Todo el mundo no está listo para aguantar todas las críticas cuando uno dice verdaderamente y abiertamente lo que tú sientes”, dijo en la entrevista.

Las declaraciones de la artista no quedaron allí y aseguró que “a Dayana cada vez que le preguntaban por La Diosa hablaba lindo, decía que es una mujer talentosísima, pero cuando yo trato de ser [sic] con Dayana en privado y en público y la felicito por su niña públicamente en su Instagram, Dayana conmigo nunca quiso tener roce y sin embargo públicamente no hablaba mal de mí”.

De acuerdo con La Diosa, Dayana nunca ha estado abierta a tratar con ella ni siquiera en lo profesional y levantó una especie de pared entre ambas.

La cantante recordó el último Cubatonazo en el que Srta Dayana dijo que era la única mujer representando el género urbano, aunque ese día El Micha cantó la canción con La Diosa.

No obstante, La Diosa dijo que no tiene nada en contra de Srta Dayana y que no la ve como una competencia porque hacen música muy diferente: “Yo soy más caliente, soy más guerra. Ella en su género está bien y yo en el mío estoy bien”.

Aunque no descartó la posibilidad de una colaboración entre ambas, tampoco dijo que es algo que está buscando.

Después de su llegada a Miami, La Diosa volvió a enfilar los cañones a Yomil Hidalgo y también hizo algunas declaraciones fuertes contra Jorge Junior a las que este respondió.

No obstante, La Diosa está preparando un tema para contestarle, “Fuck You”, cuyo estribillo ya está sonando en reels en TikTok e Instagram, y ya comenzó las grabaciones de su primer videoclip en esa ciudad.

