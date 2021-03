Srta Dayana asegura que es un ídolo en Cuba y La Diosa responde

¿Duelo entre divas cubanas? La Srta Dayana y La Diosa son las nuevas protagonistas de la polémica en la farándula cubana. La intérprete de Rica causó revuelo en las redes sociales luego de decir que ella era considerada un ídolo en Cuba, una declaración que La Diosa no pudo evitar responder.

"En mi pueblo y en mi país, de hecho, me ven como un ídolo, como una guía a seguir. Entonces me siento con esa responsabilidad", dijo Srta Dayana durante una entrevista para el podcast Otro Nivel.

Luego de sus palabras en la entrevista, Srta Dayana compartió un post en el que criticaba la agresión de un policía a una mujer en La Habana y pedía una Cuba próspera, sin violencia y sin represión, unas palabras que sorprendieron a muchos, pues la cantante se caracterizaba por evitar cualquier tema relacionado con la política y la situación de Cuba.

La Diosa, que hace un tiempo salió en defensa de la Srta Dayana cuando otra exponente la atacó por el éxito que estaba teniendo a raíz de radicarse en Miami, dijo que ahora no podía quedarse callada ante las palabras de "Srta Dayanita canallita".

"La Srta Dayana está diciendo ahora que ella es el ídolo de las mujeres, un ídolo en Cuba", dijo La Diosa entre risas y asombro.

La excantante de NG La Banda le recordó a su colega que la primera vez que ella fue a Estados Unidos y le preguntaron de política en una entrevista, ella se levantó y se fue.

"Tú fuiste a esa entrevista toda contenta, a levantar tu carrera, y te hicieron una pregunta de política y usted empezó a llorar y no fue capaz de defender a la mujer cubana. Usted no es ídolo de nadie", resaltó La Diosa.

La cantante le recriminó a Srta Dayana que siempre haya dicho que ella solo le interesa hablar de su música y que nunca haya usado su voz ni sus plataformas para ponerse del lado del pueblo y las mujeres cubanas.

"Usted se ha metido una cantidad de años con un silencio rotundo, sin hablar nada de nada. La gente mal, con las colas, con los problemas, y el pollo y el perrito y el arroz, y tú en silencio total. La gente incluso te preguntaba '¿Dayana tú eres muda? ¿Tú no tienes lengua?' Todos nos acordamos muy bien de tu silencio", sentenció La Diosa.

"Aquí la única que ha hablado todo el tiempo he sido yo. La única que ha hablado de un millón de problemas desde aquí desde Cuba he sido yo. Aquí a la única que han censurado todo el tiempo por hablar ha sido a mí. A mí los cubanos me agradecen por la calle por decir lo que ellos no dicen por miedo, y yo no me siento ídolo de nadie, así que no te voy a permitir ponerte un cartel, como hizo Haila que se puso el de diva", añadió.

