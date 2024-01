Madre con cuatro niños se planta en casa Limay Blanco en La Habana para pedir ayuda

Un madre cubana con cuatro niños se plantó este martes delante de la casa de Limay Blanco para pedir ayuda. Dos vecinas de la zona que la acompañaban explicaron al humorista que a la mujer la habían expulsado de un agro cercano donde estaba pernoctando con los menores.

"¡Yo quiero ayudar pero así no, caballero!", dijo Limay tomado por sorpresa.

"Yo no tengo tu solución. Esto no puede pasar, que a ti te boten y vengan para mi casa, yo no soy jefe de nada", añadió el humorista.

Interrogada por Limay acerca de su situación, la mujer -con niños de 2, 4, 11 años y una bebé de brazos- dijo que su dirección es de Altahabana pero que ella desde los 15 años no vive ahí.

Añadió que estaba alquilada en Guanabacoa pero que tuvieron que salir de ahí. No está claro si fueron sacados porque no podían pagar o porque el mayor de los niños pedía dinero en la zona.

Sobre el padre de los menores, dijo que el papá de tres de los niños "los atiende pero cuando trabajaba", y que ahora está en Camagüey.Sobrepasado por la situación, Limay Blanco propició que se les diera de comer en el momento a la madre y sus hijos. Además les entregaron algo de ropa y zapatos. Sin embargo, el problema de dónde quedarse no pudo ser resuelto.

El humorista le explicó a la mujer que él tiene otros 13 casos pendientes de resolverse -también delicados- y que no sería justo pasar por encima de todos ellos. Limay Blanco dijo, además, que estará obligado a poner un cartel delante de su casa que diga que allí no se atienden casos.

Cientos de seguidores coincidieron con el humorista en el apartado comentarios del video publicado que él no puede ocuparse de todas las personas necesitadas y que tampoco puede permitir que su casa se convierta en lugar de peregrinaje.

Es la segunda vez en pocos días que el humorista ha debido hacer frente a una inesperada situación en su vivienda.

La pasada semana acudió a Limay una madre con tres hijos pequeños -uno de ellos con una enfermedad grave- que se había quedado sin un lugar donde vivir.

En ese caso la familia del humorista también se ocupó de preparar comida para que la madre y los niños almorzaran. El comediante también incluyó ese caso dentro de los prioritarios que está tratando de resolver.

A comienzos de enero, gracias a donaciones hechas al Ministerio Cristo Cambia Vidas, Limay Blanco entregó dos casas a madres con niños pequeños que vivían en una casucha en pésimas condiciones en La Habana. Esas fueron las viviendas 30 y 31 de un total de 100 que se ha propuesto entregar a familias necesitadas.