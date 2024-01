La historia que hizo más fuerte a Leoni Torres

Leoni Torres ha vivido momentos en su carrera artística que han sido verdaderos retos, pero que le han dado la fortaleza suficiente para seguir adelante.

El cantante camagüeyano fue el primer invitado de su pareja Yuliet Cruz al podcast que recién acaba de estrenar en YouTube.

En la entrevista salió a relucir una de esas historias que hicieron más fuerte a Leoni y lo obligaron a proponerse llegar muy lejos.

El artista recordó el momento en que decidió salir de La Charanga Habanera y aventurarse a una carrera en solitario. Una fanática de él y de la agrupación cubana iba a sus peñas habituales con el nuevo grupo que había creado para darle un mensaje muy poco alentador.

“Cuando yo estaba cantando ella me miraba y me decía: `Leoni, atiéndeme, eso que estás haciendo es una mierda (…) No te vayas a ir de la Charanga, eso que estás haciendo es una mierda´”, le decía esta fan cada vez que tenía oportunidad.

El podcast con Yuliet fue la ocasión para hablar con toda confianza, dentro de la timidez que no abandona, de su niñez marcada por la violencia en un barrio de Santa Cruz del Sur en Camagüey, de su etapa escolar en la que primaban los problemas de conducta y cómo la música lo salvó.

Sus inicios en la música fueron duros, por las malas notas que obtenía en la escuela no le permitían demostrar sus aptitudes y optar por una formación artística, pero se dijo a sí mismo que un día escucharían hablar de él y lo cumplió.

Para el público fue el mayor de los agradecimientos por todo el cariño que le han dado en su carrera: “Ha sido un camino bien largo, pero ha sido bonito”.