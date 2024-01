Encuentran a anciano desaparecido en Cuba

José Ángel Licea Castillo, un anciano que estaba en paradero desconocido desde el martes 16 de enero mientras viajaba a Santa Clara, fue localizado sano y salvo, según actualizó en redes sociales su hija, quien previamente había pedido ayuda.

"Ya mi papá apareció. Me llamó, me acaba de llamar", escribió en la noche de este jueves la internauta Roxana Ligonzalez, hija del anciano.

Captura de Facebook/Roxana Ligonzález

"Alguien se comunicó conmigo y tenía mi padre al lado y me llamó. Ya pude hablar con él. No me había llamado porque no tiene teléfono y el de la terminal está roto, pero siempre hay personas buenas que nos ayudan. Muchas gracias", detalló la joven en otro texto en el que agradeció a todas las personas que compartieron la publicación en que pedía ayuda.

"Esto es una prueba de que Dios es grande y misericordioso. Gracias a Dios. Sé que no te busco con frecuencia, pero siempre que te pido de corazón, me ayudas", añadió.

Captura de Facebook/Roxana Ligonzalez

"No tenemos palabras para agradecer a Dios y a esas buenas personas que nos ayudaron a comunicarnos contigo, mi cuñado querido. Esto es una prueba de que no podemos buscar a Dios solo cuando tenemos problemas, sino amarlo y confiar en el siempre", escribió en el apartado comentarios Juan Francisco Sánchez Solano.

"También le doy gracias a los agentes del orden interior y a los policías que nos ayudaron a identificarlo en Ciego de Ávila y a ese joven que lo ayudó a comunicarse con nosotros para que terminara nuestro sufrimiento", añadió.

"Mil gracias a todos los que hicieron posible su localización. Mucha salud y muchas bendiciones para todos. Les vamos a estar eternamente agradecidos por este gesto tan lindo y humano que han hecho. En el nombre de toda la familia le damos el más sincero agradecimiento", concluyó el familiar del anciano.

En la publicación que dio a conocer el caso, Roxana Ligonzalez explicó que su papá salió de su casa el martes 16 de enero para ir a verla, porque "está en malas condiciones de vida".

Detalló que se perdió el rastro del anciano en la provincia de Camagüey mientras viajaba hacia Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, donde ella vive.

"Me llamó a las 2:40 pm [para decirme] que estaba en Camagüey, desde ese entonces no sabemos nada", precisó, al tiempo que aclaró que el anciano no tiene teléfono celular para poder llamarlo o hacerlo él.

La petición de ayuda incluía dos números telefónicos para que alguien que lo viera en ese tramo de Camagüey a Santa Clara, lo informara.

Aunque Ligonzalez no precisó de dónde partió su papá rumbo a Santa Clara, al parecer el anciano vive en Blanquizal, en Manzanillo, provincia Granma, según precisaron en los comentarios un vecino del adulto mayor.

En medio de un notable incremento de la violencia en Cuba, la aparición del anciano José Ángel Licea Castillo sano y salvo es una buena pero que muy buena noticia.

Los reportes de cubanos en paradero desconocido son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda a través de las redes sociales para obtener información, ello en medio de un contexto de creciente violencia en el país.

Este jueves Juan Miguel Alfonso Pino, un cubano que estaba desaparecido en el habanero municipio de Marianao desde la mañana del lunes 15 de enero, fue encontrado sin vida, según informó una fuente familiar en redes sociales.

Este 18 de enero también se informó del hallazgo en la provincia de Mayabeque del cuerpo sin vida del cubanoamericano Yorjelguis Bolaños Fernández, quien estaba desaparecido en Madruga desde el 7 de enero.