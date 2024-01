Emprendedora cubana en EE.UU.: "Aquí el que no trabaja es porque no quiere”

La cubana Marlan Vázquez, conocida en TikTok como Marlan Estudio, contó cómo un joven recién llegado a Miami se gana la vida limpiando casas.

"Aquí el que no trabaja es porque no quiere. Mi hermano lleva un mes y pico en este país. Desde que llegó siempre decía que iba a encontrar un trabajo para empezar, pero aquí no es tan fácil encontrar empleo. Tienes que ingeniártela y él lo hizo", contó Marlan.

"Empezó trabajando en la limpieza de un salón de belleza. Allí ha encontrado a muchas mujeres que lo han contratado para que vaya a limpiar sus casas. En un mes ya tiene clientes y le va súper bien", dijo orgullosa y le auguró al joven que saldrá adelante en Estados Unidos porque es muy trabajador.

A finales de 2023 Marlan se hizo muy popular en las redes sociales tras contar el camino de superación que ha tenido desde que inició su emprendimiento de estética en Cuba hasta el momento actual de su negocio en Miami.

"Eres del campo y pobre, nunca podrás cumplir tus sueños", le decían hace unos años. Lo que no sabían quienes así hablaban es que Marlan Vázquez es de ese selecto grupo de personas que lucha por lo que quiere, aunque ello implique trabajar 80 horas a la semana y empezar de cero tantas veces como sea necesario.

La joven está trabajando en lo que le gusta y es dueña de su negocio en Miami. Ahora es más fuerte porque tiene a su hermano cerca y un aliado así es de un valor incalculable en la vida.