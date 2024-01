Bahamas tramitará asilo político a joven condenado por sedición en Cuba

Bahamas tramitará asilo político al manifestante del 11 de julio en Cuba Marco Antonio Alfonso Breto, un joven que fue condenado por sedición tras las protestas antigubernamentales de 2021.

La periodista Mónica Baró informó en su página de Facebook que "el manifestante del 11 de julio en La Güinera, actualmente encarcelado en Las Bahamas, ha sido aceptado oficialmente como solicitante de asilo político en dicho país".

Esto evitará que el joven de 21 años sea deportado a Cuba cuando sea liberado a finales de enero, hasta que se resuelva su caso.

Varios activistas habían organizado una recaudación de fondos para pagar un abogado que defendiera a Alfonso Breto ante las autoridades de Bahamas.

Publicación en Facebook

El letrado dijo este viernes que el caso del joven está bajo examen del departamento de inmigración y la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas y que mientras este examen esta evaluación esté en curso, no puede ser deportado a su país.

En 2021 Alfonso Breto fue sentenciado por sedición ante un tribunal cubano, donde le pidieron nueve años de cárcel que luego sustituyeron por cinco años de trabajo correccional con internamiento, explicó Baró.

Durante un pase en noviembre de 2022, Marco se fugó y permaneció escondido en Cuba hasta que en marzo de 2023 logró salir del país por mar rumbo a Estados Unidos en una embarcación clandestina.

Sin embargo, la balsa nunca llegó y acabó en Bahamas detenido, detalló la activista.

"En Bahamas, cuando le dijeron que lo deportarían a Cuba, una vez más Marco se dio a la fuga y pasó un mes escondiéndose, hasta que lo encontraron y lo encarcelaron con máxima seguridad. Este mes debe ser puesto en libertad, pero como solicitante de asilo no será deportado", agregó.

Baró afirma en su post que "Marco es como un homenaje viviente a los cimarrones cubanos", y llama a apoyar la liberación de los presos políticos como una forma de "apoyar también la lucha de Marco por ser libre".

"Su fuga no es más que una prueba de la convicción de su inocencia y lo injusto de la prisión que le impusieron. Ayudemos a que este caso llegue a todos los lugares y personas que puedan presionar para que Marco reciba refugio en cualquier país democrático", solicitó la activista.

En una carta enviada el pasado año a su hermanita Marco Antonio le dijo: "Yo sé que no estoy ahí al lado tuyo para cuidarte de las cosas malas de la vida (…) pero todavía yo no me doy por vencido".