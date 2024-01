Cubanos llaman a apoyar a Diasniurka Salcedo: "Se ha pasado su vida dando y no merece sentirse sola"

Cubanos radicados en Estados Unidos llamaron en redes sociales a apoyar a la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, quien debió salir de Cuba bajo amenaza del régimen.

La cubana Adri Díaz expresó en Facebook su preocupación por el viaje que Salcedo realiza junto a dos niños pequeños y enfermos por Centroamérica hacia la frontera estadounidense, y dijo que teme por la seguridad de la activista, quien la víspera hizo dos extrañas publicaciones en la red social indicando que ya se encontraba en México; pero en peligro.

"Hoy hago un llamado a todos los cubanos libres que estamos regados por todo el mundo. Este es el momento de ayudar a DIASNIURKA, por favor el que no pueda donar que comparta la publicación y así tenga más visualizaciones y más personas se sumen", publicó.

Publicación en Facebook

Asimismo la cubana Isis Ro recordó que "esta mujer se ha hecho viral en múltiples ocasiones con su grito de “Abajo la Dictadura”! Esta mujer fue noticia en las redes cuando se plantó con las madres afuera del MINSAP. Esta mujer ayudó a decenas de enfermos, provocó sonrisas a muchísimos pequeños, apoyó a muchas familias de presos políticos" y ahora se encuentra necesitada de ayuda urgente.

En un emotivo post suplica: "La noticia de su partida forzada se diseminó al instante, pero para ayudarle, solo Yamila Maceo he visto ha ofrecido sus redes. Hoy, esta mujer necesita de nuestra ayuda, con urgencia, No Puede Sola".

Dijo que se ha habilitado el número de Zelle de un hijo de Salcedo (+1 786 468 1666) para recibir las contribuciones que permitan acelerar el viaje de la destacada activista cubana; cuyo nombre comenzó a conocerse en el peor momento de la pandemia de Covid-19 en la isla, cuando ayudó a decenas de familias a conseguir medicamentos y destinó las ganancias de su salón de peluquería en Artemisa a comprar alimentos para personas necesitadas.

Publicación en Facebook

"Y para aclarar, nadie me mandó a hacer o decir nada. Lo hago porque me parte el corazón escuchar un “es que no me alcanza”; lo hago porque esta mujer, Diasniurka Salcedo Verdecia, se ha pasado su vida dando y no merece sentirse sola y sin apoyo", aclaró Ro.

Salcedo Verdecia salió de Cuba bajo amenaza de ir presa ocho años por desacato y perder la custodia de seis niños de personas presas, de escasos recursos y maltratadores que ella adoptó hace varios años y tiene bajo su cuidado.

Sin embargo, la víspera en un post efímero que fue eliminado luego indicó que se siente en peligro, en Ciudad de México, y no contaba detalles por la seguridad de los niños que la acompañan.

Dijo que le costaba pedir ayuda económica; pero se encontraba en peligro con sus hijos, sin dar más detalles.

En México ha crecido el secuestro de migrantes cubanos que se encuentran de paso esperando sus citas de CBP One para entrevistarse con autoridades fronterizas estadounidenses.

Hasta el momento no han trascendido detalles de la situación de la activista, quien viaja con dos de sus niños pequeños.