Así suena el nuevo tema de Charly & Johayron: "Los líderes de la música romántica"

El dúo musical cubano Charly & Johayron se encuentra calentando motores para regalar a su público nuevas canciones.

En lo que llega la fecha del lanzamiento de sus nuevas propuestas musicales, los propios integrantes del grupo, Carlos Coronado y Johayron Amores, han querido regalar a sus seguidores un adelanto de cómo suena su próximo sencillo.

Lo han hecho a través de un video que han compartido en sus redes sociales donde se les puede ver dentro de un estudio de grabación.

"Yo que soy basura para otros. Los líderes de la música romántica. Erizarse obligatoriamente", comentaron junto al material audiovisual.

Desde ya, Charly & Johayron cuentan con el apoyo de sus incondicionales, quienes le han dejado comentarios positivos en la propia publicación tras escuchar el adelanto.

"Me encanta, son los mejores", "Dios mío, me quito el sombrero", "Ya me aprendí el coro", "Qué rico, esto me gusta mucho", "¿Cuándo sale este palo?" o "Que aprendan de los mejores, esto sí es música".