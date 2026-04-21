El cantante cubano Charly, integrante del popular dúo Charly & Johayron, confirmó públicamente su relación sentimental con la influencer cubana Esmeralda Deulof a través de un video en Instagram que encendió las redes sociales.

Lo que terminó de sellar la confirmación fue el intercambio de comentarios entre ambos. Esmeralda escribió "Te amo mi papito" y Charly respondió desde su cuenta verificada: "@esmeralda_deulof yo más mi niña".

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Los comentarios de apoyo y celebración inundaron la publicación, con seguidores expresando su alegría por ver al artista finalmente abrirse en lo sentimental, algo que hasta ahora había mantenido en estricta reserva.

La confirmación llegó casi una semana después de que los rumores explotaran en redes. El pasado miércoles, Charly había publicado un video en el que aparecía cargando a una joven sobre sus hombros con la descripción Estoy loco por etiquetarte @, sin revelar su identidad. Sin embargo, los fans la identificaron de inmediato como Esmeralda gracias a detalles como una tobillera característica, unos tacones reconocibles y sus uñas cuadradas. "Busquen un post en el perfil de @esmeralda_deulof del 28 de noviembre del 2025 y en esas fotos tiene los mismos tacones y el mismo vestido así abierto por debajo. De nada", escribió un seguidor en los comentarios de aquel post. Otro añadió: "Qué linda la cadenita del pies, igual que a la de @esmeralda_deulof".

Los rumores, no obstante, venían de mucho antes. A finales de enero de 2026, varios fans aseguraron haber visto a Charly y Esmeralda juntos en el aeropuerto con destino a Puerto Rico, lo que sugiere que la relación lleva varios meses gestándose en la discreción.

Esmeralda Deulof es una influencer cubana radicada en Miami con más de 300,000 seguidores en Instagram. Su vida personal ha sido muy mediática en el último año: su expareja, el creador de contenido El Kende de Cayo Hueso, le pidió matrimonio en un concierto en diciembre de 2024; la pareja anunció un embarazo pero sufrió la pérdida del bebé tras un accidente en abril de 2025, y posteriormente se separaron. En febrero de 2026, Esmeralda también enfrentó el hackeo de su cuenta de Instagram, desde la que se difundieron imágenes manipuladas que ella desmintió públicamente.

Charly, cuyo nombre real es Carlos de Jesús Coronado Chirino, forma junto a Johayron uno de los dúos de música urbana cubana más populares del momento, con éxitos como "Cupido" junto a El Taiger, que supera los 14 millones de reproducciones en YouTube, y la reciente colaboración MAGIA con Nicky Jam, lanzada en enero de 2026 con un videoclip filmado en Roma y Miami. A diferencia de su compañero Johayron, quien en febrero de 2026 se convirtió en padre de su primer hijo junto a Dane Batista, Charly siempre había guardado silencio sobre su vida amorosa.

Esa discreción hace que esta confirmación sea especialmente celebrada por sus seguidores, quienes ya apuntan que Charly y Esmeralda hacen "una bella pareja", como resumió uno de los comentarios más aplaudidos del post que lo inició todo.