Cubano que vive en una camioneta en Miami: “Los 'efficiency' van a quedar desocupados”

El cubano residente en EE.UU. que desde hace un año y medio optó por vivir en el interior de su camioneta ante los altos precios de la renta en el condado de Miami-Dade, admite que en 2023 no tuvo que dar un peso por un efficiency.

“Eso es un campeón, eso es un ganador en los Estados Unidos”, le dijo el tiktoker Dairon Cano al inicio del video.

"Mira como estoy, mira, mira", fue la respuesta del hombre que inmediatamente se puso a hacer acrobacias con las manos, lanzando unos golpes al aire en señal de que se sentía bien.

“¿Cuánto pagaste de renta en el 2023?”, fue la pregunta de Cano, a lo que vino una respuesta directa: “En el 2023, cero”.

El hombre promete que, aunque 2024 acaba de comenzar, él tampoco pagará nada por una renta.

“A todas las personas que hagan lo que yo estoy haciendo, a parte que vivan solos, para que los efficiency se queden desocupados y respeten”, fue el consejo que dio este cubano.

La historia de este cubano se hizo viral gracias al propio Dairon Cano, quien lo reveló en su canal de TikTok.

“La Yuma se ha puesto bien mala. Un efficiency te vale 1,300 pesos. Aquí te puedes meter un mes con 100 pesos, resuelves, relajado...”, aseguró el señor en aquellas declaraciones.

El hombre mostró el interior de su camioneta adaptada como vivienda en la que tiene una cama, un televisor y hasta un aire acondicionado instalado por él mismo en la parte trasera del vehículo, todo ello alimentado gracias a un generador eléctrico.

“El tipo vive aquí tranquilo, relax, el tipo no paga renta, no paga luz, no paga agua, no tiene problemas. Ojo con esto, usted se va a ahorrar buen billete”, comentó el tiktoker, quien precisó que el hombre puede parquear su camioneta-casa lo mismo frente a un Walmart que a un establecimiento de Pollo Tropical o donde sea.

La decisión de este cubano por vivir en su camioneta vino precedida de un periodo personal convulso.

"Todo se derrumbó... divorcio, problemas, rentas bien caras...los seguros y nada…. Y cada día peor", explicó en declaraciones a Cano.

A principios de este año, Dairon Cano sorprendió al cubano con un regalo en señal de agradecimiento. El video que publicó sobre este hombre se convirtió en el más viral de su cuenta con 12 millones de visualizaciones.