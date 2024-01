Habla cubano que vive en su camioneta en Miami: “Todo se derrumbó”

Un cubano residente en EE.UU. que desde hace un año y medio optó por vivir en el interior de su camioneta ante los altos precios de la renta en el condado de Miami-Dade, admite que en su caso la decisión vino precedida de un periodo personal convulso.

"Todo se derrumbó... divorcio, problemas, rentas bien caras...los seguros y nada…. Y cada día peor", explicó en declaraciones al tiktoker Dairon Cano.

“Este video tiene su gracia, pero tiene un propósito, y tiene un mensaje, una señal...", dijo en otro momento el cubano, quien ha demostrado que es posible vivir dentro de una camioneta con tal de ahorrarse los altos precios de la renta.

Arribado a Estados Unidos en el lejano 1967, más de cinco décadas después, lejos de notársele deprimido por su actual situación, este cubano ha dado una lección de resiliencia y energía positiva a juzgar por el tono de sus declaraciones al tiktoker que lo volvió viral hace algunos meses, en un video que cuenta hasta el momento con 12 millones de visualizaciones.

En días recientes Dairon Cano sorprendió al cubano que vive en su camioneta en Miami con un regalo en señal de agradecimiento. Le regaló una camisa, un sombrero y una gorra, una tarjeta para comprar en Nike y 100 dólares en efectivo.

"Vamos a ayudarnos. El cubano se ayuda, el cubano no se critica. Quería hacerte este presente brother. Espero que te guste y te lo doy con mucho amor y con mucho cariño. Que Dios te bendiga, eres un guerrero", le dijo el tiktoker.

“La Yuma se ha puesto bien mala. Un efficiency te vale 1,300 pesos. Aquí te puedes meter un mes con 100 pesos, resuelves, relajado...”, aseguró el cubano a Dairon Cano en el primer video.

En esa oportunidad el hombre mostró el interior de su camioneta adaptada como vivienda en la que tiene una cama, un televisor y hasta un aire acondicionado instalado por él mismo en la parte trasera del vehículo, todo ello alimentado gracias a un generador eléctrico.

“El tipo vive aquí tranquilo, relax, el tipo no paga renta, no paga luz, no paga agua, no tiene problemas. Ojo con esto, usted se va a ahorrar buen billete”, comentó en esa oportunidad el tiktoker, quien precisó que el hombre puede parquear su camioneta-casa lo mismo frente a un Walmart que a un establecimiento de Pollo Tropical o donde sea.

Las imágenes generaron cientos de comentarios y un debate que cubrió un amplio espectro, desde quienes coincidieron en que los precios de la renta de viviendas son impagables, hasta quienes elogiaron la iniciativa de ahorro encontrada por este cubano, pasando por quienes consideran que no está bien vivir así.