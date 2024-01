Viral en Cuba canción de Chocolate que incita a la violencia

Lo que comenzó siendo un tema recurrente en redes sociales se ha convertido en una canción viral en Cuba; esa es la realidad detrás de “Abakuá namá”, el último título de Chocolate MC que es una clara incitación a la violencia.

Decenas de internautas, sobre todo jóvenes, protagonizan por estos días videos y reels con cuchillos y machetes o simulando broncas con esta canción de fondo.

Cubanet entrevistó a jóvenes cubanos, varios de ellos estudiantes de preuniversitario, y aunque algunos dijeron que se trata de una mala influencia, la gran mayoría ve la canción de Chocolate como algo que está pegado entre su generación.

Hasta en la televisión de Miami ha salido a relucir esta canción, y El Rey de los Reparteros orgulloso de que esté teniendo tamaño alcance aclaró que el tema ni siquiera se ha estrenado.

Tras publicar el estribillo en Instagram, Chocolate se ha dado a la tarea de compartir en su perfil decenas de videos con esta canción, algo que está motivando aún más a que sigan apareciendo.

“Abakuá de verdad, de los que se hicieron sin arrodillarse / Aquí no queremos mikis disfrazados de repas, es pa' la acera to' el que no tenga chaveta / Me cortaron la jeta, le metí dos tanketas y la mano por el culo completa / Métele a cualquiera, a partir de ahora voy a abusar del resto / Es pa' la acera to' el que no tenga chaveta”, son algunas de las frases de este tema que siguen a coro los jóvenes.

Niños y muchos menores de edad aparecen en las redes protagonizando videos con esta canción.