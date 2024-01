"¿Hasta cuándo?": Hija de un cubano asesinado en La Habana para robarle motorina reclama justicia

La hija de Walter Mulgado Castillo, un cubano que fue asesinado el 13 de enero para robarle su moto eléctrica en La Habana, divulgó un conmovedor mensaje en el que cuestionó la actuación de la policía ante el caso y exigió justicia para su padre, quien recibió 40 puñaladas en todo el cuerpo.

La joven Nachely Mulgado Zayas denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades y advirtió que no se cansará de pedir que se le haga justicia para su papá, al que definió como un hombre de bien, que no tenía problemas con nadie y que ha dejado a una familia llorando su pérdida.

Nachely explicó que el día del crimen su papá salió a "buscar un arroz y a hacer un viaje" y después de eso no lo vieron más. Sobre las 7 de la noche del 13 de enero su mujer lo llamó y después de que el teléfono hubiera dado apagado durante todo el día, la policía la llamó de vuelta para decirle que "le tenían una mala noticia".

"Le dijeron que mi papá fue asesinado, 40 puñaladas, su cara desfigurada, la cabeza desfigurada para simplemente quitarle la moto. Eso fue a las 11 am del día 13 y todavía hoy, 22 de enero, no han dado una respuesta", se quejó la joven.

"Todavía no hay uno preso, algo que me puedan decir, que por lo menos hay un culpable. Fueron tres los asesinos porque fueron tres tipos de cuchillos, fueron 40 puñaladas en todo su cuerpo y todavía no tengo una respuesta. No hay una huella, no hay nada en su ropa y ya yo no sé qué hacer...", detalló.

“Yo lo único que estoy pidiendo es justicia para mi papá porque estoy desesperada y nadie me dice nada. ¿Dónde están los culpables? Lo único que estoy pidiendo es justicia para mi papá. Justicia para Walter Mulgado Castillo, un hombre de bien, de familia, que dejó a sus padres y a sus hijas con sus nietos. Un hombre intachable que nunca se metió con nadie ni nunca tuvo problemas con nadie", lamentó.

La joven dicen que todavía se pregunta cómo cometieron un crimen tan brutal contra su padre y advierte que seguirá haciendo lo que tenga que hacer hasta que aparezcan los culpables.

"Ese es mi papá y necesito justicia para mi papá y no voy a parar hasta que los culpables paguen por lo que hicieron", concluyó Nachely su emotivo reclamo.

Walter Mulgado, de 51 años y residente en la localidad de Calabazar, en el habanero municipio Boyeros, fue asesinado en el poblado de El Rocío.

Cada día se denuncian en redes sociales nuevos robos, asaltos y delitos violentos, en muchos de los cuales los motoristas son víctimas, en medio de un clima de inseguridad que afecta todo el país.